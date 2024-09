News Milan, l’aggiornamento su Pioli: succederà oggi

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma nelle prossime ore potrebbe addirittura diventare ufficiale. Il futuro di Stefano Pioli è ormai deciso.

Paulo Fonseca torna a navigare in acque tutt’altro che tranquille. La sconfitta per 3-1 contro il Liverpool ha rigettato il Milan nell’ombra. Tante incertezze del recente passato sono ritornate a galla. La difesa si è mostrata nuovamente troppo fragile di fronte alle volate dei velocissimi attaccanti dei Reds, oltre al poco supporto da parte dei mediani. Troppo poco, inoltre, quando fatto in zona offensiva, dopo oltre al gol di Pulisic l’unica azione degna di nota è stato il palo stampato all’ultimo secondo da Rafael Leao.

A preoccupare ulteriormente sono le condizioni di Maignan. Sebbene l’allarme sia parzialmente rientrato, il francese rimane in forte dubbio per il prossimo impegno. Il derby di domenica contro l’Inter torna così ad essere decisivo per i rossoneri. È vero, siamo solamente a inizio stagione, ma un’eventuale sconfitta farebbe precipitare ulteriormente le forze fisiche e mentali dei calciatori rossoneri, mettendo a serio rischio la panchina dell’allenatore portoghese. Il successo contro il Venezia è troppo poco come inizio di stagione.

Nel frattempo, il futuro di altro tecnico ancora “di proprietà” del Milan sta per delinearsi. Stefano Pioli torna ad allenare: dopo l’addio al Diavolo del maggio scorso la firma è ormai vicinissima con la sua prossima squadra. Il tecnico ex rossonero riparte dall’Arabia Saudita.

Pioli all’Al Nassr: la firma arriverà oggi

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, infatti, Stefano Pioli si appresta a diventare il nuovo allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Dopo l’esonero di Luis Castro il club saudita ha deciso di puntare tutto sull’ex tecnico del Milan, considerato il profilo ideale per lanciare la sfida ai campioni dell‘Al-Hilal e tornare a vincere in Saudi Pro League.

Prima che questo rapporto cominci l’allenatore emiliano dovrà ovviamente firmare la risoluzione con il Milan, da cui percepirà anche una buonuscita. Definito questo dettaglio, l’ex Milan prenderà l’aereo in direzione Riyad.

Secondo quanto riferito da Romano infatti, Pioli sta viaggiando proprio adesso verso Riyadh per firmare il contratto che lo legherà all’Al Nassr e con cui inizierà una nuova avventura, per la prima volta lontano dall’Italia.

Il Milan riuscirà quindi a risparmiare una cifra attorno ai 10 milioni di euro, non dovendo più retribuire Stefano Pioli e il suo staff. Un tesoretto da non sottovalutare, specialmente in ottica futura qualora la posizione di Fonseca traballasse ulteriormente.