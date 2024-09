News Milan, l’obiettivo di mercato si avvicina? L’annuncio in diretta!

In casa Milan arrivano ottime novità in vista della prossima finestra di mercato, dove un obiettivo sembra lasciare la sua attuale squadra. Di seguito è riportata la notizia.

Dopo una partenza molto difficile e complicata, il Milan di Paulo Fonseca sembra essersi risvegliato. Infatti, dopo la vittoria contro l’Inter nel derby, i rossoneri si sono imposti anche contro il Lecce vincendo per 3 a 0 grazie ai gol di Alvaro Morata, Theo Hernandez e Christian Pulisic. Per il Diavolo, stiamo quindi parlando della terza vittoria consecutiva in Serie A e ha totalizzato così undici punti.

La squadra rossonera ha trovato fiducia in campo e vuole confermarsi anche nelle prossime partite dove in programma è presente la partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, martedì alle ore 21.00. Il Diavolo cercherà di portare a casa i tre punti della vittoria dopo il debutto amaro in casa contro il Liverpool, partita finita per 1 a 3.

Mentre la rosa di Paulo Fonseca è concentrata sul rettangolo verde per continuare a far bene, la società rossonera studia già le possibili mosse da fare in vista della finestra di mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo, infatti, è quello di riportare il nome del Milan in alto e provare a creare un ciclo vincente che possa essere duraturo nel tempo.

News Mercato Milan, l’obiettivo Chukwuemeka lascia il Chelsea

Il Milan lavora ai possibili colpi di mercato da realizzare in futuro per migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva per ritornare a vincere. Tra i vari nomi presenti nella lista della società, spicca quello di Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea, classe 2003. Come riportato da Fabrizio Romano, il tecnico della squadra inglese, Enzo Maresca, avrebbe aperto alla partenza del giocatore obiettivo del calciomercato del Milan a gennaio prossimo. Di seguito riportate le sue parole.

Secondo quando detto de Enzo Maresca, Carney Chukwuemeka è un giocatore molto bravo, ma hanno deciso di farlo andare via dal Chelsea in vista dei tanti giocatori che la squadra inglese possiede.

“Carney Chukwuemeka è un giocatore molto bravo. Ma per il numero di giocatori che abbiamo… abbiamo deciso all’inizio della stagione che sarebbe stato meglio per lui andarsene. Volevamo che giocasse 35 partite piuttosto che stare qui e giocarne meno”.

Un’ottima notizia per la dirigenza del Milan, che potrà provare a prendere il giovane centrocampista nella prossima finestra di mercato.