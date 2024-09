News Milan, ottime notizie in attacco: Fonseca può respirare

Il Milan studia attentamente la gara contro il Venezia che ci sarà tra ben dodici giorni.

Il Milan è al lavoro per ritrovarsi al meglio dopo la pausa delle Nazionali. L’arrivo di Fonseca sulla panchina rossonera ha portato nuovi stimoli e una rinnovata fiducia nei tifosi. Con la dirigenza al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa, i prossimi 20 giorni si prospettano decisivi per delineare il futuro della squadra, sia in campionato che in Champions League.

La stagione finora nonostante le alte aspettative, è stata deludente. Tuttavia, Fonseca ha già iniziato a mettere la sua impronta sulla squadra, con una filosofia di gioco che punta sull’intensità e sulla solidità difensiva. Fonseca e la dirigenza studiano assieme un nuovo modo per far trovare la quadra a questo Milan e la chiave potrebbe essere l’attacco.

Milan, serve la scossa: Fonseca spera nell’attacco

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta preparando una vera e propria scossa per il suo attacco. Il quotidiano sportivo titola: “Serve la scossa, Abraham col Venezia, Morata per Derby e Champions“. Dopo una prima piccola parte di stagione non all’altezza delle aspettative, l’attacco rossonero ha bisogno di ritrovare fiducia e, soprattutto, gol. Il quotidiano sottolinea come i prossimi impegni saranno cruciali per capire il vero potenziale della squadra di Fonseca.

Un dato significativo riportato dalla Rosea è il numero 27, che rappresenta i gol segnati da Tammy Abraham nella sua prima stagione alla Roma. Ora, l’attaccante inglese è atteso a Milano per dare un contributo decisivo sia in campionato che nelle competizioni europee. La speranza è che Abraham possa replicare le prestazioni offerte in giallorosso, diventando così uno dei protagonisti della stagione rossonera.

Inoltre, un altro numero che salta all’occhio è il 60, che rappresenta le reti italiane di Álvaro Morata. Il bomber spagnolo è un altro degli attaccanti su cui il Milan punta forte per i prossimi impegni. Morata sarà fondamentale soprattutto nei big match, come il Derby della Madonnina contro l’Inter e le sfide di Champions League. Fonseca, infatti, sta studiando le migliori soluzioni per integrare sia Abraham che Morata nel suo sistema di gioco, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale offensivo della squadra.

La formazione tipo del Milan dovrebbe vedere un attacco composto da Abraham, Morata e Leão, supportati da un centrocampo solido e una difesa esperta. Con questa impostazione, i rossoneri sperano di tornare a lottare per i vertici della classifica e di fare strada in Europa.