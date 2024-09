News Milan, premio per Gabbia: la mossa del club fa felici i tifosi

Matteo Gabbia è l’eroe del derby. Per lui un gol decisivo che non dimenticherà mai. Il Milan è pronto ad offrire il rinnovo di contratto al centrale.

“Ti amo Milan. Che gruppo, che squadra”. È questa la dichiarazione d’amore che Matteo Gabbia ha fatto ieri notte, subito dopo il derby vinto grazie ad un suo colpo di testa che ha sorpreso la difesa dell’Inter. Eppure poco più di un anno fa il ragazzo di Busto Arsizio faceva panchina nel Diavolo e i tifosi non lo vedevano come un possibile pilastro dei rossoneri. Si sbagliavano. Dopo il prestito semestrale al Villareal, il difensore è rientrato per sopperire all’emergenza del reparto arretrato.

Dopo poche gare Matteo è sempre stato quello che ha tenuto la barra dritta, togliendosi anche lo sfizio di qualche rete siglata da situazioni di palla inattiva. Quest’anno, dopo l’arrivo di Strahinja Pavlovic, il destino per lui sembrava ancora quello di riserva del serbo e di Tomori. Gabbia ha accettato di buon grado, ma quando chiamato in causa ha sempre risposto presente.

Nessuno gli potrà levare il vantaggio di ieri sotto la Sud dopo che il 2-0 contro il Venezia era stato assegnato a Fofana. Il Milan si compiace del ragazzo cresciuto nel vivaio ed è pronto a mettere sul piatto il rinnovo.

Milan, l’eroe del derby è Gabbia: la società pronta a presentare il rinnovo

Come riportato Calciomercato.com, la società di via Aldo Rossi vuole premiare il centrale con un nuovo contratto e conseguente aumento di stipendio. Il piano della dirigenza rossonera è mettere sul piatto un prolungamento fino al 2028, aumentando del doppio lo stipendio percepito al momento di un milione di euro. Una notizia che non può che far esultare i tifosi del Milan.

Gabbia si comporta già come un veterano malgrado sia “solamente” un classe 1999. Negli ultimi mesi tutti hanno visto la crescita esponenziale del difensore, diventato sempre più affidabile negli schemi prima di Pioli e successivamente di Fonseca. Matteo ha conquistato il Diavolo dopo anni di praticantato. Il numero 46 ora vuole puntare sempre più in alto. Ieri allo stadio era presente il ct Luciano Spalletti.

E chissà che il timoniere della Nazionale possa decidere di arruolare il difensore già dai prossimi impegni degli azzurri, in programma tra il 10 e il 14 ottobre. Per Gabbia sarebbe il coronamento di una carriera che nell’ultima annata ha dato grandi soddisfazioni, sperando di riceverne presto anche con il gruppo rossonero.