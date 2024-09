News Milan, pronta l’offerta per il rinnovo di contratto di un big

Archiviato il capitolo calciomercato ecco che la priorità diventano i rinnovi: pronta l’offerta per il rinnovo di contratto di un big rossonero.

La lunga e tortuosa estate di calciomercato è ormai alle spalle e in casa Milan le priorità adesso diventano altre. L’inizio di campionato sottotono della squadra ha preoccupato l’ambiente rossonero, con Paulo Fonseca che al rientro dalla sosta dovrà cambiare marcia per evitare di rischiare brutte sorprese. Per il momento la dirigenza del club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di mettere in discussione la posizione del tecnico portoghese e si starebbe concentrando su un’altra questione spinosa: il rinnovo di contratto di alcuni big.

Uno delle situazione più complicate continua ad essere quella di Theo Hernandez. Il francese, il cui accordo da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus scadrà nel 2026, avrebbe sparato alto per il rinnovo, chiedendo addirittura 8 milioni di euro a stagione per prolungare il suo contratto con il Diavolo. Richiesta che raffredda per il momento l’ipotesi di un rinnovo imminente, con il terzino che potrebbe lasciare Milano la prossima estate.

Discorso differente per quanto riguarda Mike Maignan. Anche il portiere francese ha il contratto in scadenza nel 2026 ma le possibilità di arrivare all’intesa per il prolungamento sarebbero di gran lunga maggiori rispetto al compagno di nazionale. Anche per Maignan servirà un importante aumento di ingaggio, con la società rossonera pronta a recapitare la prima proposta al numero uno francese.

Milan, fiducia per il rinnovo di Maignan: pronta l’offerta

Se per il rinnovo di Theo Hernandez la strada sembra essere in salita, per Mike Maignan la situazione è ben diversa. Il portiere è uno dei leader tecnici e carismatici della squadra e la società rossonera sarebbe pronta ad offrirgli una proposta per il prolungamento del contratto, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’attuale accordo è in scadenza nel 2026 e per convincere il francese servirà un importante aumento di ingaggio rispetto agli attuali 3.2 milioni di euro percepiti. Nonostante non ci sia stata ancora la prima offerta ufficiale, proseguono i contatti tra il club e l’entourage. L’accordo potrebbe arrivare presto, con la dirigenza pronta ad offrire a Maignan una cifra che si aggirerebbe intorno ai 5.5 milioni di euro a stagione.

Per il club rossonero Maignan rappresenta un patrimonio da proteggere, con il portiere che ormai ha messo piede nell’olimpo dei migliori al mondo nel suo ruolo. La sua leadership e il suo carisma rimangono una delle qualità più importanti per lo spogliatoio rossonero. Infatti, parlando di campo, il numero uno francese ha fatto mea culpa sul rendimento delle sue ultime stagioni e in questo senso è pronto a tornare sui livelli stratosferici del primo anno.