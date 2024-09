News Milan, settimane decisive per il futuro di Calabria: volontà chiara della dirigenza

Sono settimane decisive per il destino di Davide Calabria al Milan. Il rinnovo del terzino è ancora un rebus, ma la volontà della società è chiara.

Il capitano in bilico, in campo e non solo. È questo il momento della carriera che sta vivendo Davide Calabria. Il terzino con la fascia al braccio non sta vivendo un periodo eccezionale. Lo testimoniano i fischi di “San Siro” nel match d’esordio con il Torino e la panchina a favore di Emerson Royal nell’ultima gara prima della sosta contro la Lazio.

Al rientro dalla pausa, il capitano dovrà riconquistare il posto, anche perchè non mancheranno gli appuntamenti tra campionato e Champions League in cui mettersi in mostra. Le recenti prove sottotono non sono però sfuggite ai tifosi. Alla base di tutto potrebbe esserci la complicata situazione contrattuale. L’accordo tra il Milan e il laterale scadrà il 30 giugno 2025 e non è ancora arrivata la stretta di mano per una nuova firma che, anzi, sembra ancora lontana.

Milan, rinnovo di Calabria ancora in standby: cosa filtra

L’edizione odierna di “Tuttosport” ha messo alla luce come non siano veritiere le voci secondo cui Calabria avrebbe chiesto un aumento dall’attuale stipendio di due milioni, passando quindi da due a quattro. In realtà, la sua richiesta sarebbe di alzare l’asticella a 2,5.

Il Milan per il momento temporeggia, ma allo stesso tempo si rende conto che mandare in scadenza il proprio capitano e, di conseguenza, lasciarlo partire a zero, non sarebbe una grande immagine per il club, specialmente per ciò che Calabria rappresenta all’interno dello spogliatoio. L’esterno difensivo proverà quindi a riguadagnare la fiducia nei prossimi, fondamentali appuntamenti, attendendo nuovi colloqui tra il proprio entourage e la società di via Aldo Rossi.