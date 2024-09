“Non ho ancora realizzato”: Abraham pazzo di gioia dopo Milan-Venezia

Primo gol in rossonero e prima vittoria in campionato per il Milan: Tammy Abraham, intervenuto nel post gara, ha espresso la sua immensa gioia.

Il Milan raggiunge la sua prima vittoria in campionato e Tammy Abraham segna il suo primo gol in rossonero. Una serata da ricordare, con i primi 3 punti fondamentali per la rincorsa scudetto.

Nell’immediato post gara Tammy Abraham ha parlato così del suo primo gol a San Siro.

Le parole di Abraham

“Non ho ancora realizzato, a casa quello che ho fatto stasera. È un sogno che si avvera, adesso faremo del nostro meglio per vincere”.

“Derby? Abbiamo fiducia perchè abbiamo una grande squadra, dobbiamo continuare così”.

“Pulisic? Sappiamo che giocatore è, è il nostro man of the match”.