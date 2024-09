“Non può avere questi atteggiamenti”, Leao sotto attacco: l’ex nerazzurro non si trattiene

L’attaccante rossonero da tempo è nel mirino di tanti profili del mondo del calciato, giornalisti ed ex calciatori soprattutto: l’ultimo attacco.

Rafa Leao è uno dei giocatori del Milan nel mirino delle accuse: l’attaccante portoghese ha chiuso la scorsa stagione con uno scarso rendimento e non sembra aver iniziato al meglio quella nuova. Nelle prime cinque partite ufficiali, tra campionato e Champions League, Leao ha totalizzato un solo gol e fornito un assist, al compagno di fascia Theo Hernandez.

Nelle ultime settimane, l’attaccante numero 10 del Milan è finito sotto i riflettori insieme all’esterno francese per un mancato cooling break con la squadra durante Lazio-Milan: i due erano appena entrati sul terreno di gioco, dopo che erano partiti dalla panchina. Già nel post-partita, Fonseca aveva chiarito la questione dichiarando non ci fosse stato nessun scontro tra il tecnico e i due giocatori, che stano stati in un qualche modo difesi dall’ambiente rossonero. I giornali però hanno continuato a parlarne, creando un vero e proprio caso e ponendo l’attenzione sull’atteggiamento dei due, che in questo avvio di stagione sembrano svogliati.

Leao sotto accusa: le parole dell’ex nerazzurro Ventola

Sono ore delicate in quel di Milano, poiché tra poco meno di 24 ore si giocherà il Derby della Madonnina, che vede affrontarsi Milan e Inter. E proprio in queste ore, ex calciatori e addetti ai lavori si stanno esprimendo su possibili pronostici e sulle condizioni delle due formazioni.

Un ex nerazzurro, Nicola Ventola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport proprio su Leao, giocatore che in questo avvio di stagione manca al Milan. Queste le sue parole:

Leao l’ho sempre difeso, può ambire a livelli più alti, ma passano gli anni e i gol sono pochi, magari può fare qualche assist in più. Mi aspetto sia più leader, segni più reti e giochi con intensità tutti i 90′ minuti. Non può avere questi atteggiamenti di alternanza in gara: non difende, devi chiedergli spirito di sacrificio. Se poi non difendi, devi essere decisivo: e Leao è decisivo in campionato con le piccole. Non sono contento di lui.

Duro attacco dunque di Ventola nei confronti dell’attaccante rossonero, che lo scorso giugno del 2023 ha rinnovato il proprio contratto con il Milan aumentando l’ingaggio e iniziando a giocare con la maglia numero 10. Di sicuro Leao non sta meritando ciò che il Milan gli ha dato, ma contro l’Inter può riscattare il suo brutto inizio di stagione.