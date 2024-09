Nuovo capitano Milan: “Mi piacerebbe moltissimo”, idea approvata

La conferma dell’ex Milan: il giocatore meriterebbe la fascia da capitano. Idea approvata, ma… I dettagli

Il campionato del Milan è iniziato domenica sera poco prima delle 23:00 cioè poco prima del 2-1 firmato Matteo Gabbia, l’uomo della provvidenza. In rossonero da quando aveva 12 anni, milanista da sempre.

Le prestazioni del difensore non sono più una sorpresa.

Da quando è rientrato dal prestito al Villarreal, Matteo è fra i migliori per rendimento di tutta la squadra. Inoltre per i tifosi è un punto di riferimento perché si rivedono in lui: un ragazzo milanista che gioca e lotta per la maglia.

Merita già da tempo il rinnovo di contratto ma se ne sta parlando seriamente soltanto da adesso.

Ad oggi è fra quelli che guadagna meno di tutta la rosa pur essendo uno dei migliori: meno di un milione a stagione. La società vuole intervenire e si sta lavorando per una meritata firma.

Intanto i tifosi sui social hanno lanciato l’iniziativa: Gabbia capitano. Idea approvata da chi lo ha visto crescere e migliorare nel settore giovanile rossonero.

Gabbia capitano del Milan, il parere di Filippo Galli

Filippo Galli conosce benissimo il percorso di Matteo perché negli anni della sua crescita era il responsabile del settore giovanile del Milan. Intervenuto oggi alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di lui e di come è cambiato in questi anni, a partire dal ruolo.

Gabbia infatti nasce centrocampista ma nel vivaio rossonero si guardava già oltre: ragionando sull’evoluzione del ruolo del difensore, e quindi non più solo bravo a difendere ma anche bravo ad impostare il gioco, fu proposto a Matteo di arretrare di qualche metro.

Mossa azzeccata, diremmo.

Ora i tifosi propongono di farlo anche capitano e Filippo Galli, che non può che essere orgoglioso del livello raggiunto da Matteo, approva. Anche se…