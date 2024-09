Nuovo stadio a Milano: “Una vicenda umiliante”

Il caso del nuovo stadio del Milan e dell’Inter sta scatenando le polemiche. Il commento dell’ex dirigente è durissimo

Le indiscrezioni del Corriere della Sera, l’incontro di oggi in Comune e le conferme. Il Milan sta di nuovo pensando di costruire lo stadio insieme all’Inter.

Un’idea che riporta la questione a cinque anni fa: nel 2019, infatti, iniziarono i primi colloqui concreti per la realizzazione del nuovo impianto insieme ai nerazzurri.

Nel frattempo sono cambiate molte cose, a partire dalle proprietà: da Elliott a RedBird il Milan, da Zhang a Oaktree l’Inter.

Cambiamenti che, come confermato dal Sindaco Sala oggi, non hanno alterato i rapporti di collaborazione.

Caos Stadio, Barbara Berlusconi attacca: “Si torna sempre al punto di partenza”

Il Milan valuta quindi alternative ma la priorità è e resta San Donato, sul quale l’iter è avviato in maniera molto concreta (fra acquisto dei terreni e accordo di programma avviato dal comune).

In molti sono intervenuti su questa vicenda e fra questi c’è anche Barbara Berlusconi, figlia di Silvio ed ex amministratore delegato del Milan, che nel lontano 2015 provò a costruire un nuovo stadio al Portello, vicinissimo a Casa Milan.

“Una vicenda umiliante per la città di Milano“, ha commentato Berlusconi. “Una commedia all’italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla“.

L’unica cosa certa è che Milan e Inter hanno escluso, oggi come ormai due anni fa, la possibilità di ristrutturare San Siro, come invece vorrebbe Sala. “Gli eventuali costi sono insostenibili“, spiega l’ex dirigente rossonero. “Siamo tornati nel 2019. È sconfortante rilevare che, come nel gioco dell’oca, si torna sempre al punto di partenza“.