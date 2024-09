Nuovo stadio Milan, ennesima novità: c’entra l’Inter

La questione stadio continua a tenere banco a Milano: in casa Milan torna di moda una vecchia idea strettamente collegata all’Inter.

Domani, venerdì 13 settembre, Milan e Inter incontreranno, a Palazzo Marino, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e allora sarà più chiaro il futuro dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ e il suo eventuale restyling. Intanto, il club rossonero starebbe procedendo spedito nel suo progetto di realizzazione di un nuovo stadio in solitaria a San Donato Milanese: negli ultimi due mesi hanno avuto luogo i lavori di pulizia e di sgombero dell’intera area. La prossima settimana saranno recintati e messi in sicurezza i 300mila metri quadri dove, nelle intenzioni del Milan, dovrebbero sorgere l’impianto sportivo e le opere civili.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, l’iter burocratico dovrebbe terminare a fine 2025. RedBird, ha spiegato la rosea, considera il nuovo stadio come un pilastro fondamentale per la crescita del Milan. L’impianto sportivo da settantamila posti costerà, secondo stime, 800-900 milioni di euro nel suo complesso, a cui vanno aggiunti costi degli altri progetti (gli appartamenti, un hotel con duecento stanze, i parcheggi e un polo d’intrattenimento). Starebbe però tornando di moda l’idea di costruire un nuovo impianto insieme all’Inter di fianco a San Siro, progetto che non è mai stato del tutto abbandonato.

Milan, possibile progetto insieme all’Inter: impianto comune di fianco a San Siro

Dopo aver visto tramontare l’ipotesi restyling (potrebbe rimanere sul tavolo quella di un mini-restyling in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2026 ed eventualmente per gli Europei del 2032), ritenuta troppo costosa in relazione al risultato finale, sul fronte Milan proseguono i lavori per il nuovo stadio a San Donato Milanese. L’idea iniziale del club prevedeva un impianto in solitaria, ma secondo quanto riportato da Repubblica il club rossonero avrebbe chiesto all’Inter di costruire il nuovo stadio insieme nella stessa area. La zona non convincerebbe la società nerazzurra ma l’idea di dividersi le spese non dispiace affatto ad entrambe le società.

Starebbe quindi tornando di moda l’ipotesi di costruire un nuovo impianto insieme di fianco a San Siro. La novità rispetto a quanto si è discusso negli ultimi anni starebbe nella proprietà (o nel diritto di superficie a lunghissimo termine) dell’impianto. L’unica certezza è che l’ipotesi di veder realizzati due nuovi stadi differenti è ormai tramontata, oltre all’ormai acclarato interesse da parte dei due club per la proprietà di San Siro.