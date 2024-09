Nuovo stadio Milan, novità dell’ultim’ora: è successo oggi

Il club di Via Aldo Rossi spinge per avere un impianto di proprietà e nella giornata di oggi sono arrivati sviluppi importanti.

Nella Milano rossonera le attenzioni sono rivolte verso la partita di questa sera. Il Diavolo ospiterà il Lecce a San Siro alle 20:45, nel primo match della sesta giornata di Serie A. Vincere vorrebbe dire mettere pressione alle rivali e dare continuità alla grande vittoria nel derby di settimana scorsa. Inoltre, conquistando i tre punti, gli uomini di Fonseca potranno affrontare la trasferta di martedì sera in Champions League con maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Allo stesso tempo, questa sera, sarà fondamentale non avere già la testa a Leverkusen per evitare passi falsi.

Il Milan, con tutta probabilità, si presenterà a San Siro con la stessa squadra che è riuscita a imporsi sull’Inter. L’unica eccezione riguarderà Morata, alle prese con un acciacco fisico e dunque verso la panchina. L’attaccante spagnolo verrà preservato in vista della Champions e al suo posto giocherà Loftus-Cheek. Nonostante tutto, i rossoneri, potranno contare ancora una volta sull’appoggio dei propri tifosi, attesi in oltre 70mila a San Siro. Restando in tema stadio, nelle scorse ore, sono arrivate novità riguardanti il nuovo impianto di proprietà del Milan.

Nuovo stadio Milan, partita la recinzione dell’area

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, prosegue il cammino del Milan verso un nuovo stadio di proprietà. Nella giornata di oggi infatti, come scrive il giornale, è stato posato il primo tratto di parete metallica nell’area di San Francesco. Più specificatamente si parla di un terreno di oltre 300mila metri quadrati nella periferia del quartiere di San Donato, zona in cui il Milan vorrebbe erigere il nuovo impianto di proprietà. Sono stati dunque fatti passi avanti nonostante i recenti ritorni di fiamma per una struttura condivisa con l’Inter in zona San Siro.

Nel progetto del club rossonero, il nuovo stadio avrebbe una capacità di circa 70mila posti e sarebbe corredato da negozi, una piazza, un auditorium, parcheggi, un parco tematico e un albergo da oltre 200 stanze. Rimane viva però la protesta di un agguerrito comitato cittadino, che da mesi sta combattendo per evitare che venga costruito in quella zona il nuovo impianto del Milan.

Si sta parlando di un progetto molto importante, il quale valore si aggira sul miliardo e 250 milioni di euro. La scelta di un nuovo stadio divide tutt’ora i tifosi, tra chi vorrebbe un impianto di proprietà e i nostalgici di San Siro. Di certo il club sta facendo passi avanti, ma non è ancora certa la concretizzazione del progetto.