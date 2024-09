Nuovo Stadio, Scaroni scioglie ogni dubbio: il piano del Milan è chiarissimo

Le voci su San Siro si fanno sempre più prepotenti, con Scaloni che scioglie ogni dubbio sul piano del Milan per il nuovo stadio

Il futuro dello Stadio San Siro è uno dei temi più caldi e dibattuti a Milano nelle ultime settimane. Il “Meazza”, simbolo del calcio mondiale e teatro di innumerevoli successi di Milan e Inter, si trova ora al centro di un’importante riflessione che riguarda il suo futuro. Le due società milanesi non sanno ancora per quanto tempo potranno usufruire di quello che è conosciuto come “La Scala del Calcio”, dato che la decisione sul destino dello stadio non è stata ancora presa.

La possibilità di rinnovare San Siro appare sempre più complessa a causa di molteplici fattori: problemi di ristrutturazione, vincoli storici e il costo elevato di eventuali lavori. Questa incertezza ha spinto il Milan e l’Inter a guardarsi intorno, valutando terreni alternativi su cui costruire un nuovo stadio moderno, in grado di rispondere alle esigenze del calcio contemporaneo e delle rispettive tifoserie.

Nonostante la volontà delle due squadre di andare avanti con un nuovo progetto (quasi certamente insieme), il Comune di Milano, rappresentato dal sindaco Giuseppe Sala, ha ribadito più volte l’importanza di San Siro per la città e per il suo patrimonio storico e culturale. Questo confronto tra le società e l’amministrazione comunale sta rallentando il processo decisionale, lasciando ancora in sospeso una soluzione definitiva.

Scaroni scopre le carte: “La priorità è San Donato”

Il piano del Milan sul tema del nuovo stadio sembra essere piuttosto chiaro: come affermato dal presidente rossonero Paolo Scaroni a MilanTv, l’idea della società è quella di continuare con il progetto di San Donato.

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con Giuseppe Sala, per discutere della problematica dello stadio. Il Milan si è tenuto forte sulla propria posizione, come afferma anche il presidente: “Abbiamo come priorità numero uno San Donato, è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”.

Le difficoltà della ristrutturazione di San Siro portano il Milan a compiere altre scelte, diverse rispetto quelle proposte dal Comune. Nell’incontro di ieri si è parlato anche della possibilità di riprendere il vecchio progetto di San Siro: “Un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà” – dice Scaroni.

Al momento però non vi è alcuna scelta definitiva in merito la questione stadio e presto si avranno altri nuovi incontri con il Comune di Milano, in modo tale da trovare il prima possibile una soluzione che metta fine a questa lunga storia.