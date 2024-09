Occhio Milan, c’è una nuova rivale: messaggio chiaro al campionato

Il club rossonero deve fare i conti con una rivale in più. La lotta al vertice è più equilibrata che mai e il prossimo turno potrà dire qualcosa in più.

La quarta giornata di serie A sta regalando molte emozioni e in attesa del posticipo serale di questa sera tra Monza e Inter il campionato sta dando importanti risposte. Il Milan ha ottenuto la prima vittoria stagionale ma i rossoneri devono fare i conti con importanti novità in chiave classifica.

Se i tifosi speravano di dover duellare solo con i ‘cugini’ dell’Inter si sbagliavano di grosso e in testa al campionato al momento c’è il Napoli di Antonio Conte. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona i partenopei non hanno più sbagliato ed anzi ora hanno vinto nettamente a Cagliari, un 4 a 0 forse più duro di quanto meritasse il Cagliari, ma gli azzurri sono solidi e sono un avversario tosto.

Poker del Napoli, messaggio chiaro alle rivali

Da Kvaratskhelia a Lukaku, da Meret fino a Buongiorno, a segno tra l’altro con la prima rete stagionale. Il Napoli ha lanciato un messaggio chiaro alle rivali, che sia Inter, Milan o Juventus. Gli azzurri – dopo il decimo posto dello scorso anno – rispondono con decisione e la squadra ha il vantaggio di non giocare le coppe e sappiamo come per un tecnico come Conte sia molto importante.

Il prossimo turno di campionato vedrà opposte Juventus-Napoli e il derby di Milano e i rossoneri sperano di recuperare punti dopo il difficile avvio di stagione.