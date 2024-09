Occhio Milan, il club blinda il suo talento: l’obiettivo rossonero si allontana

Il calciatore ha cominciato bene la stagione e la dirigenza del Milan continuerà a monitorare al meglio le sue prestazioni.

La stagione del Milan è cominciata davvero male. Il club ha rinforzato la rosa in tutti i reparti ed ha provato ad accontentare le richieste del suo tecnico, eppure finora non si sono visti grandi risultati. Zero vittorie in campionato e un trend che va invertito il prima possibile, Fonseca e i suoi uomini non possono più permettersi altri passi falsi.

Il club rossonero ha rinforzato la rosa in tutti i reparti, prendendo giocatori adeguati al gioco di Fonseca e sostituti di qualità. Tra i tifosi c’è qualche piccolo rimpianto per la trattativa Zirkzee con il giocatore che alla fine è andato allo United e la società che ha virato su Alvaro Morata. Il Milan ha inoltre seguito un altro giocatore nell’ultima sessione, alla fine ha virato su Fofana ma in molti hanno aperto a un suo trasferimento a gennaio; le cose ora potrebbero però complicarsi.

Stiamo parlando del centrocampista del Torino Samuele Ricci, giocatore che abbiamo visto anche nelle ultime sfide con la Nazionale azzurra contro Francia e Israele. Ricci è da tempo un pilastro del club granata, ma – come dimostrano i recenti affari Buongiorno e Bellanova – nessuno è incedibile in casa Toro e per una buona offerta il giocatore potrebbe partire. Nelle ultime ore è arrivata però una notizia che preoccupa il club rossonero, l’affare si complica.

Rinnovo più vicino, si complica il colpo per il Milan

Le buone prestazioni di Ricci hanno attirato l’interesse di diversi club – oltre al Milan – e Urbano Cairo vuole blindare il giocatore. Come riporta Sportmediaset il club torinese è pronto ad un rinnovo con adeguamento del giocatore fino al 2029; attualmente Ricci guadagna circa 900 mila euro annui e il contratto scade nel 2026, il club vuole prolungarlo e adeguarlo con uno stipendio da circa 1.5 milioni di euro.

Ricci è un giocatore che può giocare sia come regista che come mezzala di centrocampo e il club rossonero è molto attento alle sue prestazioni. In passato su Ricci c’erano anche Inter e Napoli, ma ora sono i rossoneri la squadra più interessata al giocatore. Per questo il Torino è pronto a blindarlo definitivamente e chiudere cosi l’accordo con il leader del suo centrocampo.

L’obiettivo è spegnere ogni sirena di mercato fino a giugno, poi eventualmente si vedrà. Il Torino blinda Ricci, il colpo di calciomercato in salsa rossonera rischia di sfumare.