Osimhen al Milan, colpo di scena: la risposta in diretta fa chiarezza

Si è parlato per diverse ore di questa sorprendente opportunità di mercato. Arriva la risposta decisa in chiave Milan.

Il suo futuro è stato in bilico per tutta l’estate e nessuno conosceva la sua destinazione. Victor Osimhen e il Napoli, una telenovela durata mesi e un destino incerto per il nigeriano. Si è parlato di Premier, poi di Psg e poi di Arabia Saudita, un via-vai di rumors e una situazione che è andata avanti fino alla fine del mercato.

Nessuno ha pagato la clausola di Osimhen e nessuno ha accettato anche condizioni minori, cosi Osimhen si è ritrovato ad essere ceduto in prestito il 2 Settembre, prestito secco al Galatasaray con il club turco che pagherà lo stipendio del calciatore. Eppure il destino di Osimhen poteva essere diverso; in casa Napoli hanno smentito in queste ore un curioso rumors di mercato.

Mercato Napoli, arriva la smentita su Osimhen

Osimhen al Milan, una situazione di mercato che è stata riproposta più volte negli ultimi mesi. Il calciatore scherzò con il compagno di nazionale Chukwueze dal ritiro, ma alla fine non sembrerebbe esserci stato nulla di serio. Il Milan cercava un attaccante ma i costi per il nigeriano sono sempre stati altissimi e il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre partita di Napoli-Palermo e ha confermato: “Osimhen al Milan? Non c’è stato nulla”.

Un messaggio chiaro che smentisce qualsiasi rumors di mercato. Non sappiamo se in futuro ci sarà qualcosa ma al momento nulla e il futuro di Osimhen resta incerto. La clausola del calciatore è calata a 70 milioni di euro, ma non sappiamo se ci sarà qualcuno pronto a spendere questi soldi o meno.