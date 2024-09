Paura prima di Milan-Liverpool: la sentenza in diretta lascia di stucco

Conquistati i primi tre punti in Campionato, per il Milan è giunto il momento di pensare alla Champions League. Apre le danze il Liverpool, e c’è chi già sentenzia: tifosi preoccupati.

Nonostante la vittoria di ieri sera contro il Venezia, che è valsa i primi tre punti di stagione, il Milan deve subito voltare pagina. Ad attenderla c’è una Champions League in veste completamente nuova. Per il cui esordio è stato sorteggiato il Liverpool di Arne Slot, giunto alla guida degli inglesi dopo l’addio del veterano Jurgen Klopp.

Per le due squadre pronte a scendere in campo martedì sera, l’avvio di stagione ha avuto un sapore diverso. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno faticato, e sono riusciti a sbloccarsi solo dopo il rientro dalla pausa per le Nazionale. I Reds, invece, dopo le tre vittorie maturate nei primi tre match, ha dovuto arrendersi al Nottingham Forest. E così sono arrivati il primo gol incassato e la prima sconfitta di stagione.

Una sfida che presagisce un combattimento alla pari, nonostante la nona posizione in Serie A per il Diavolo rossonero. Ma che è riuscito finalmente ad acquisire la sicurezza necessaria per ritornare a combattere fra le più grandi. Nonostante l’iniezione di fiducia, c’è chi non perde tempo ad ammonire la squadra di Fonseca.

Verso Milan-Liverpool: il commento

Mancano pochi giorni al fischio d’inizio che illuminerà la Scala del Calcio. E così il giornalista Paolo Condò, ospite negli studi di Sky, ha voluto dire la sua sulla sfida fra Milan e Liverpool, in programma martedì.

Nel discorso del giornalista, ciò che ha spiazzato di più i tifosi è stato il commento sul duello fra Luis Diaz e il capitano rossonero Davide Calabria:

Le fortune del calcio italiano si sono basate sullo studio dell’avversario per conoscere i loro punti deboli e colpirli lì. Nel Milan ci sono giocatori di qualità e se hanno campo libero possono tirare fuori le giocate, come successo l’anno scorso contro il Paris Saint-Germain. Ma possono anche subirle: un giocatore come Luis Diaz, vederlo attaccare la fascia destra della difesa del Milan francamente mi lascia un po’ inquieto fin d’adesso.

Parole forti, che sembrerebbero non rendere giustizia al lavoro sul rettangolo di gioco del terzino destro del Diavolo, che fino ad ora ha disputato solo due partite su quattro – col Venezia è rimasto ai box per infortunio, sostituito da Emerson Royal.

Tuttavia il Milan non può e non deve darsi per sconfitto. Anzi: i ragazzi di Fonseca possono e devono ambire ad un grande percorso europeo, nonostante le possibili difficoltà del nuovo format: