Pioli in Arabia fa esultare anche il Milan: ecco quanto risparmiano i rossoneri

In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale e l’ex tecnico rossonero comincia cosi una nuova intrigante avventura.

Era nell’aria ormai da diversi giorni, ma in questi minuti è arrivato l’annuncio ufficiale. Sulle note dell’oramai celebre ritornello ‘Pioli is on Fire’ l’Al Nassr, club arabo dove milita la leggenda portoghese Cristiano Ronaldo, ha annunciato l’arrivo di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma prende il posto dell’esonerato Luis Castro, mandato via dopo gli ultimi deludenti risultati.

Le strade del Milan e di Pioli si sono divise al termine della scorsa stagione con i tifosi rossoneri che spingevano da tempo per l’addio e che volevano un nuovo allenatore. Al posto di Pioli è arrivato Paulo Fonseca, ma per ora l’inizio è stato tutt’altro che entusiasmante. Anzi, dopo poche settimane il derby già diventa una giornata fondamentale per il futuro del tecnico. Per Pioli erano nate varie voci sull’interesse di club europei, ma alla fine l’allenatore ha optato per una nuova avventura e un ricco contratto in Arabia Saudita.

Oltre a Ronaldo Pioli ritroverà all’Al Nassr anche Marcelo Brozovic, giocatore ex Inter con il quale ha condiviso in parte l’esperienza nerazzurra. La notizia ufficiale di Pioli all’Al Nassr è una notizia positiva anche per i rossoneri, in quanto la formazione milanese si garantisce un notevole risparmio.

Ecco quanto risparmia il Milan grazie a Pioli all’Al Nassr

L’ex allenatore del Milan aveva un contratto fino al 30 Giugno 2025 e il conseguente accordo con gli arabi fa decadere questo contratto, permettendo alla società un importante risparmio. Pioli guadagnava in casa rossonera 4 mln di euro all’anno, ma calcolando che il Milan aveva già pagato due mesi e mezzo al tecnico e calcolando il lordo, Pioli all’Al Nassr fa risparmiare al Milan 5.8 milioni di euro lordi. Insomma, sicuramente non pochi per la società rossonera.

Al tecnico andrà anche una minima buonuscita, ma in casa Milan c’era già la consapevolezza che andava fatto ciò in caso di addio definitivo al club il prima possibile. Non se la passerà comunque male il tecnico che – come riporta Tmw – andrà a percepire per i prossimi tre anni uno stipendio da 12 milioni di euro annui più eventuali bonus. Cifre davvero importanti e che nessun allenatore in Italia percepisce.

Nuova avventura per Pioli e l’obiettivo all’Al Nassr sarà provare a fare meglio del suo predecessore e riuscire a portare a casa il titolo, permettendo anche a Cristiano Ronaldo di vincere anche in Arabia Saudita.