Pioli, svolta dell’ultim’ora: accordo vicino con la nuova squadra

Arriva la svolta nel futuro dell’ex tecnico del Milan Stefano Pioli: l’allenatore sembra ormai ad un passo dalla sua nuova squadra. Il tecnico di Parma torna in panchina.

Stefano Pioli è ormai ad un passo dal tornare ad allenare. Dopo l’addio a San Siro al Milan il tecnico parmigiano sembra ormai pronto ad intraprendere una nuova avventura e a riprendersi una panchina.

Dopo il mancato accordo e approdo al Al-Ittihad nell’ultima estate, ora l’ex tecnico rossonero è di nuovo vicino al trasferimento e alla firma con un nuovo club, sempre in Saudi Pro League. Il passaggio saltò quando il club decise di puntare su Laurent Blanc come nuovo tencico della squadra. Quindi cambio di squadra, campionato e continente vicino per Stefano Pioli.

Pioli torna in panchina: accordo vicinissimo con la nuova squadra

Stefano Pioli è infatti in trattativa con l’Al-Nassr, al quale potrà legarsi ufficialmente solo dopo aver firmato la risoluzione contrattuale con il Milan. A riportare la notizia è stato Matteo Moretto, cui ha fatto eco anche Fabrizio Romano.

Mister Pioli potrebbe quindi presto andare in Arabia Saudita dopo esserci stato particolarmente vicino già in estate. L’affare con l’Al-Ittihad non andò in porto, ma la trattativa con l’Al-Nassr, già discussa dai media arabi nei giorni scorsi, sembra essere ormai a buon punto.

L’ex tecnico del Milan potrebbe quindi presto raggiungere Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic tra gli altri. allenatore di Parma potrebbe subentrare in caso di esonero di Luis Castro. L’attuale tecnico dei sauditi è infatti in bilico dopo una serie di risultati altalenanti.

Il futuro di Luis Castro all’Al Nassr è ormai scritto, o almeno sembra: il tecnico portoghese, dopo il pareggio tra le mura di casa conquistato al 99′ contro l’Al-Ahli, è ad un passo dall’esonero.

La sconfitta per 4-1 in Supercoppa araba contro l’Al-Hilal di un mese fa è stato il primo campanello di allarme per la società saudita.

L’Al Nassr ha quindi deciso di intensificare i dialoghi con Stefano Pioli e sta provando a chiudere in tempi rapidi la trattativa, per portare l’ex Milan alla corte di Cristiano Ronaldo.

La trattativa è pronta a sbloccarsi del tutto ma prima Pioli dovrà firmare la risoluzione contrattuale con il Milan. Da sottolineare infatti che l’allenatore dello Scudetto 2021/2022 ha ancora un anno di contratto con i rossoneri. Un contratto che non è ancora stato risolto.