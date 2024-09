Reijnders, messaggio chiaro al Milan: la promessa fa ben sperare i tifosi

Il centrocampista rossonero lancia un messaggio ai tifosi dal ritiro della propria Nazionale. C’è ottimismo per il futuro.

L’inizio stagione del Milan è stato tutt’altro che avvincente. I tifosi si attendevano subito un cambio di marcia e una squadra competitiva per il titolo, ma le prime gare del campionato hanno detto ben altro. Due pari e una sconfitta, una situazione tutt’altro che idilliaca e serve un cambio di passo fin dal prossimo turno, la prossima settimana visto la sosta per le Nazionali.

Proprio dal ritiro della Nazionale spesso i calciatori tornano a parlare del proprio club e provano ad analizzare cosa ha funzionato e cosa non è andato a buon fine durante gli ultimi impegni. Il centrocampista rossonero e della Nazionale olandese Tijjani Reijnders ha parlato dal ritiro della Nazionale Orange ed ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra.

Milan-Reijnders, la promessa è chiara

Il centrocampista ha disputato una buona prima stagione ma è il primo ad essere consapevole che manchi ancora qualcosa ed ha infatti dichiarato: “Ho avuto una buona prima stagione ma le aspettative del club e dei tifosi sono più alte. Il numero di gol e assist che ho fatto lo scorso anno deve aumentare e farò di tutto per conseguire questo obiettivo”, ha spiegato il calciatore.

Reijnders è da sempre considerato come un giocatore di grande talento, ma sia tra tifosi che tra addetti ai lavori sono in molti a sottolineare il problema realizzativo. Anche lo scorso anno disputò 36 presenze e 3 reti in campionato, quasi sempre un ottimo rendimento ma qualche lacuna dal punto di vista realizzativo. Un obiettivo da migliorare in futuro.