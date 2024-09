Retroscena Milan, un club ci ha provato per Calabria: ecco cos’è accaduto pochi giorni fa

Il terzino rossonero, capitano e tra i più esperti del club, non è più certo del posto nell’undici titolare e in rosa.

La stagione del Milan non è cominciata affatto bene. La società ha rinforzato la rosa con acquisti mirati, ma non ha funzionato finora e Fonseca ha ottenuto solo due punti nelle prime tre giornate di campionato. C’è da capire cosa non va, ma intanto si fanno le opportune valutazioni e tutti sono nel mirino della critica.

Chi è ormai da diverso tempo nel mirino di tifosi e addetti ai lavori è capitan Davide Calabria, giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan ed emblema del milanismo nella storia recente del club. Però ultimamente ha ricevuto diverse critiche, le prestazioni hanno visto troppo pochi alti e tanti bassi e hanno portato il club a porsi più di una domanda. Anche per questo è arrivato dal Tottenham Emerson Royal e ora il ruolo di Calabria è di giocatore tutt’altro che intoccabile.

Il terzino destro ha il contratto in scadenza a Giugno 2025, un solo anno e quindi tecnicamente le parti potrebbero addirittura separarsi a fine anno. Intanto nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena di mercato, Calabria poteva dire addio in questa sessione di mercato, una cessione che sarebbe stata piuttosto sorprendente.

Milan, emerge il retroscena di mercato sul difensore

Il giornalista Matteo Moretto è intervenuto nel podcast The Daily Briefing di Fabrizio Romano e ha rivelato alcuni dettagli di mercato. Moretto ha confermato: “In estate il Galatasaray si è avvicinato molto a lui, ma il giocatore non era disposto ad ascoltare l’offerta del club turco, nonostante fosse piuttosto alta”. Un retroscena di mercato che nessuno si sarebbe mai aspettato e invece Calabria è stato vicino a lasciare il Milan. Moretto ha poi chiarito anche la situazione relativa al rinnovo specificando:

“Attualmente il rinnovo di Calabria è in stand-by”, il giocatore e il club rossonero valuteranno nei prossimi mesi cosa fare e se proseguire insieme il proprio rapporto. Calabria è molto legato al club e sarebbe ben lieto di restare con la maglia rossonera, il club valuterà nei prossimi mesi se proseguire o meno.

Il Milan ha investito molto nell’ultima sessione di mercato e ora la società attende una forte reazione, l’inizio è stato davvero difficile e ora la squadra spera in una reazione d’orgoglio, ci saranno tre match importanti nei prossimi giorni e la squadra stavolta non può più sbagliare.