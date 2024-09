Rinnovo Theo, il francese ha una richiesta: la posizione del Milan

Theo Hernandez e il Milan devono valutare se proseguire insieme o meno, nel frattempo Theo ha una richiesta particolare.

Dopo un avvio di stagione difficile, il Milan di Paulo Fonseca si è ritrovato per una notte in vetta alla classifica, a pari punti con il Torino, che ha una gara in meno. Questo pomeriggio, anche i cugini nerazzurri hanno raggiunto la vetta della classifica, grazie alla vittoria in esterna sull’Inter. All’appello mancano le gare di Empoli, Juventus, Napoli e Torino, le squadre ai vertici alti della classifica. Ma quello che è certo è che quest’anno il campionato regalerà tante emozioni.

La vittoria nel derby della scorsa settimana e la vittoria sul Lecce hanno rialzato gli animi in casa rossonera: fino a 10 giorni fa, il Milan sembrava vicino all’esonero di Fonseca, tecnico arrivato quest’estate come sostituto di Stefano Pioli. Ma queste ultime due gare sono state determinanti per rialzare l’entusiasmo, in vista anche della delicata trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Il Milan avrebbe bisogno di terminare questo secondo rush prima della pausa nazionali nel migliore dei modi, in modo tale che al rientro possa proseguire con lo stesso ritmo.

Milan, le ultime sul rinnovo di Theo: la richiesta del francese

Mentre la squadra di Paulo Fonseca continua a lavorare per raggiungere il massimo sul campo, la squadra dirigenziale del club rossonero è in costante lavoro per garantire una rosa competitiva su tutti i fronti, sia in Italia che in Europa. E par farlo, deve cercare di mantenere a Milano i big della rosa rossonera, Theo Hernandez compreso.

L’esterno sinistro francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026, ma da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme: Theo con il Milan e il Milan con Theo. I rossoneri, infatti, difficilmente si possono privare di uno dei giocatori più forti in quel ruolo.

Secondo quanto riferito da Antonio Vitiello, però, Theo ha una richiesta ben precisa da avanzare per il rinnovo di contratto: l’ex terzino del Real Madrid vorrebbe raggiungere il compagno di reparto, Rafael Leao, sotto l’aspetto economico, ovvero arrivare a percepire 7 milioni di euro a stagione. Una cifra che può essere alla portata del club rossonero, soprattutto se spesa per un giocatore del suo calibro.

Dopo sei stagioni con la maglia rossonera, dunque, il futuro di Theo Hernandez può essere ancora a Milano: le prossime settimane saranno decisive per stabilire l’entità del rinnovo.