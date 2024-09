Sarri-Milan, retroscena a sorpresa: tifosi spiazzati

Arriva l’indiscrezione del noto esperto di calciomercato, i tifosi rossoneri restano spiazzati dalla notizia.

Il Milan sta vivendo un periodo complicato a causa dell’avvio titubante in campionato. Dopo l’esordio senza vittoria a San Siro e dopo essere stati sotto di due reti per larghi tratti contro il Toro, ci si aspettava almeno una vittoria dalle gare contro Parma e Lazio. Invece, i rossoneri hanno strappato solo un pareggio agli uomini di Baroni, uscendo sconfitti dal Tardini di Parma. Davvero troppo poco per un Milan che vuole tornare grande.

La sosta arriva in un momento difficile, perché in questi casi bisogna rialzarsi subito e l’attesa rende tutto più complicato. Ma questi giorni di riposo – per chi è rimasto ad allenarsi a Milanello – saranno fondamentali per comprendere meglio l’idea di calcio del nuovo tecnico. Fonseca è arrivato a Milano per sostituire Stefano Pioli, a fine ciclo dopo quasi cinque anni sulla panchina rossonera. Ci si aspettava più spettacolo, più dominio e più punti, ma per il momento aleggia solo un alone di sconforto attorno al tecnico portoghese. Come se non bastasse, poi, è emerso un retroscena sulla figura di Maurizio Sarri.

Alfredo Pedullà lancia la bomba: “Sarri fu vicinissimo al Milan”

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sul proprio canale YouTube, l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio è stato molto vicino al Milan: “Maurizio Sarri ha sfiorato il Milan ai tempi di Galliani e Berlusconi, ma anche a maggio del 2021, quando il rapporto con Pioli si era deteriorato. Nella settimana del pareggio per 0-0 contro il Cagliari, Sarri e il suo agente furono contatti dal Milan e venne dette loro che Sarri avrebbe firmato con loro se Pioli non avesse raggiunto la Champions. Poi i due rigori di Kessie garantirono la permanenza a Pioli.”

Se non fosse stato per quella doppietta del centrocampista ivoriano e per il raggiungimento della qualificazione, Pioli avrebbe potuto lasciare il Milan già nel 2021. Poi, però, l’ex tecnico della Lazio è rimasto a Milano e ha vinto uno scudetto importantissimo che in casa Milan mancava dal lontano 2011.

Nel caso in cui le cose dovessero andare male tra il Milan e Fonseca, tuttavia, il nome di Sarri potrebbe tornare di moda: “C’è già stato un chiacchiericcio prima di Fonseca, era un nome sul tavolo. Io auguro a Fonseca di ritrovare tutto, ma quando queste storie nascono in questo modo servono svolte importanti. Vedremo dopo la sosta, al momento l’argomento Sarri-Milan lo diamo come retroscena clamoroso. A lui il Milan piace, ma il futuro lo potrebbe portare ovunque”, queste le parole di Pedullà.