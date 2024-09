Serbia-Spagna, l’errore di Jovic in nazionale: lo svarione fa il giro del web

Il giocatore rossonero sbaglia clamorosamente davanti alla porta avversaria, il video fa subito il giro del web.

Si sta giocando Serbia-Spagna in questi minuti, partita valevole per il quarto gruppo della Nations League. In campo per la Spagna, campioni d’Europa in carica, non c’è Morata, alle prese con il suo infortunio. Ma dall’altro lato, per la Serbia, c’è invece Luka Jovic, titolare nell’attacco serbo. Il nove rossonero però non si è messo in ottima luce dato che al minuto 34 si è reso protagonista di una calmorosa gaffe davanti al portiere spagnolo David Raya.

Jovic, ma cosa combini: il video gira subito il web

Il Milan non sta vivendo un inizio fortunato della propria stagione. I risultati non sono ottimali e qualche infortunio di troppo rovina le idee di Fonseca. Ora però non si tratta di Milan, ma comunque di un rossonero. Luka Jovic difatti durante Serbia-Spagna si è reso protagonista di un errore clamoroso.

Jovic no tiene nivel para un equipo champions. pic.twitter.com/a16R1iuGRH — GARCI (@garcimilan) September 5, 2024

L’attaccante del Milan al minuto 34 ha ricevuto un ottimo passaggio in area di rigore da parte di Zivkovic, nessun avversario presente davanti: solo lui, il portiere avversario e i pochi metri – meno di 11 – che lo separavano dalla porta. Clamorosamente però Jovic ha messo la palla ben lontana dallo specchio della porta con il portiere ormai disorientato e il pallone che volava all’esterno del secondo palo. L’errore clamoroso ha tenuto la Serbia inchiodata sullo 0-0 e l’attaccante non si è dato pace dopo l’assurdo errore.