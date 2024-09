Serie A, svelati anticipi e posticipi della 4a giornata: quando si gioca Milan-Venezia

I rossoneri si preparano al meglio per il rientro in campo che avverrà tra due settimane.

Sembra presto ma la stagione del Milan pare già arrivata ad un bivio, il treno è già partito e ad oggi i rossoneri non sono riusciti a prendere il biglietto per la corsa. Fonseca dovrà riuscire a far andare veloce questo Milan per partire la rincorsa alla capolista, le prossime due gare saranno fondamentali visto che i rossoneri sfideranno una neopromossa come il Venezia e la squadra campione d’Italia.

L’Inter di Simone Inzaghi. Mente il Milan studia le prossime tattiche, viene annunciato quando torneranno in campo i rossoneri per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco. Erano tutti pronti, tutti i tifosi del club in Via Aldo Rossi hanno voglia di rivalsa e vogliono vedere di quale pasta è realmente fatto questo Milan targato Paulo Fonseca. Sebbene i risultati non siano ancora tra i migliori vi è ancora un briciolo di speranza.

Svelata la data di Milan-Venezia

I rossoneri si terranno pronti per il rientro in campo, dopo la sosta si inizierà a fare sul serio. Il messaggio che si può mandare ai tifosi è questo, la squadra sa che non si può più sbagliare se si vuole rimanere aggrappati al treno scudetto. Ciò che può far stare un tantino più tranquilli la dirigenza e i tifosi del Milan è che in Serie A dopo il pari di ieri sera tra Juve e Roma non c’è nessuna squadra a punteggio pieno. Al primo posto si trovano attualmente Inter, Juventus, Udinese e Verona. Tutte e quattro a sette punti ma con l’Inter graficamente ancora in testa alla classifica di Serie A.

La Lega Serie A ha svelato la programmazione della quarta giornata del campionato 2024/25, che andrà in scena tra il 14 e il 16 settembre prossimi. Si tratta della giornata in cui le squadre torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali: inoltre, precederà i primi impegni delle squadre in Champions League (che comincerà ufficialmente il 17 settembre).

Milan-Venezia si disputerà sabato 14 settembre alle ore 20:45. Arrivata l’ufficialità della Lega, tra poco uscirà anche la data più attesa. Li si che si dovrà parlare di prova di rivalsa da parte dei rossoneri. Questo perchè il Milan dopo il Venezia dovrà affrontare l’Inter. L’armata nerazzurra di Simone pare non avere paura ma si aspetta che a parlare sia – ovviamente- il campo. Il sommo giudice.