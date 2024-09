Sorpresa per Fonseca, un giocatore è recuperato per il Derby: di chi si tratta

Il club in Via Aldo Rossi si prepara per il derby della Madonnina, aggrappandosi a notizie positive per caricarsi nel migliore dei modi.

Il Milan si prepara per la gara più attesa dai sostenitori rossoneri, Fonseca potrebbe essere già arrivato alla deadline definitiva sulla panchina del Diavolo. I rossoneri ce la metteranno tutta per tornare a vincere un derby e agguantare i nerazzurri in classifica, per poter tornare in corsa con le altre big del campionato di Serie A. La posizione attuale del Milan, ovviamente, non soddisfa nessuno ma la partenza a rilento potrebbe essere compensata nelle prossime partite.

A dare una mano ai rossoneri sarà anche un ritorno nel reparto difensivo del Milan. Il giocatore si sente pronto per riassaggiare l’odore dell’erba del rettangolo verde. Vuole dare manforte ai suoi compagni ma stavolta stando lì con loro nel concreto. Il rossonero difatti si era fermato per un problema alla caviglia prima della trasferta di Roma contro la Lazio di Marco Baroni. Ha lavorato sodo per poter tornare il prima possibile a stare con i suoi compagni di gioco.

Svolta per Thiaw: convocato e pronto per il derby

Il Milan torna a vedere la quadra, in vista del derby è ora di dimostrare il reale valore dei ragazzi di Fonseca. Potrebbe trattarsi forse dell’ultima gara di Fonseca sulla gloriosa panchina del Diavolo? Difatti la sua panchina ora traballa e vede dietro di se le ombre di Maurizio Sarri e dell’ex Borussia Dortmund Terzic come possibili rimpiazzi a stagione in corso. Con il ritorno di Thiaw Fonseca spera di poter consolidare al meglio la fase difensiva, dopo il roboante derby per 5-1 della stagione passata.

La notizia circa Thiaw arriva da Sky, il quale informa che il difensore tedesco ha pienamente recuperato e, come riporta la nota emittente, è regolarmente convocato per la stracittadina di questa sera partendo dalla panchina. Adesso il Milan cercherà di recuperare anche gli altri giocatori che sono fermi ai box, esclusi Florenzi e Bennacer che torneranno rispettivamente ad aprile e a metà gennaio.

Gli altri calciatori indisponibili per il club in Via Aldo Rossi sono Marco Sportiello, che dovrebbe rientrare a inizio novembre, a causa di una lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra. Oltre all’ex Atalanta come grande assente ci sarà il capitano del Milan: Davide Calabria. Per lui un affaticamento muscolare che gli ha impedito di poter disputare la gara contro l’Inter con i suoi compagni.