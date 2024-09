Subito beffa Milan in Champions: il dato rispetto alle rivali spiazza tutti

I numeri economici non premiano il club rossonero. La differenza rispetto all’Inter è piuttosto ampia, sottolinea il portale.

Pochi minuti e comincerà ufficialmente la Champions League 2024/2025. Un format totalmente nuovo, tanto spettacolo ed emozioni e un girone unico che prevede qualificazione diretta per le prime 8 in classifica, Playoff per una vasta gamma di partecipanti ed eliminazione per le ultime della classe.

La Uefa ha proposto questo modello anche come risposta alla Superlega e c’è grande curiosità per queste partite. Ciò che è certo è che ogni squadra dovrà affrontare 8 partite (2 squadre di ogni fascia) e diversi impegni tra casa e trasferta. Stasera debutterà il Milan di Paulo Fonseca, subito impegnato in un big match a San Siro contro il Liverpool. Dopo la prima vittoria stagionale contro il Venezia i rossoneri vogliono proseguire il trend e trovare una nuova vittoria.

Una nuova edizione ricca di novità e con tanti milioni in ballo. Un torneo con più gare e di conseguenza con più premi, basti pensare che l’Uefa ha annunciato che distribuirà 2.47 miliardi di euro a tutti i club protagonisti. Anche la serie A gongola dinanzi a questi numeri e ricordiamo che per la prima volta la Champions League vedrà 5 squadre italiane: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna.

Milan, ricavi inferiori rispetto a tre rivali

Il portale Calcio e Finanza ha sottolineato i ricavi che hanno all’inizio tutti i club e tra le italiane il Milan è quarto in questa particolare classifica. L’Inter è la squadra che riceve più ricavi all’inizio, ben 50,28 milioni di euro. Subito dietro la Juventus a quota 49 mentre insegue l’Atalanta – abbastanza a sorpresa – a quota 44.84 milioni di euro.

Il Milan è solo quarto tra le squadre italiane e ricava 40.36 milioni di euro, una differenza di ben 10 milioni rispetto ai ‘cugini’ e il Milan parte quindi sotto rispetto alle rivali. Sfogliando tra i messaggi va sottolineato che tanti sono rimasti sorpresi dal fatto che i rossoneri fossero al quarto e non al terzo posto, dietro anche all’Atalanta.

Ovviamente i ricavi dipendono anche dai risultati e a partire dal match in programma questa sera il Milan ha l’opportunità di ribaltare questi dati e raggiungere o superare le rivali italiane. Questa sera subito un big match per la squadra di Fonseca e sfida già importante in chiave qualificazione, i rossoneri affronteranno il Liverpool di Slot, un club con un tecnico nuovo ma sempre con molta ambizione.