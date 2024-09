Tegola Inter, il pilastro nerazzurro a forte rischio per il derby: le condizioni

Uno dei giocatori più importanti di Simone Inzaghi non sta bene, potrebbe saltare la sfida contro i rossoneri.

Il Milan si prepara a vivere una grande notte di Champions League contro il Liverpool. Riaffiorano grandi ricordi, alcuni piacevoli e altri molto più tristi, ma pur sempre indelebili. Il Milan dei primi anni 2000 faceva paura a tutt’Europa – Liverpool compreso – e l’obiettivo della società è tornare a competere nella massima competizione del Vecchio Continente. A partire da domani bisognerà avere una mentalità più forte, per affrontare questi impegni con grande coraggio e autostima.

Alvaro Morata è stato molto chiaro nella conferenza stampa di vigilia: l’attaccante rossonero non vuole pensare al derby per concentrarsi totalmente sulla sfida di domani, ma “vincere aiuta a vincere“. Conquistare i tre punti nella gara contro i Reds significherebbe cominciare nel migliore dei modi il percorso nella nuova Champions League, ma anche caricarsi in vista di domenica. Nelle ultime stagioni il derby sta diventando un grande taboo in casa rossonera e quest’anno i tifosi vogliono un risultato diverso. Lo vuole sicuramente anche la squadra, che si sta mettendo al lavoro per portare a casa grandi risultati.

Inter-Milan, defezione importante per Inzaghi: si ferma Dimarco

I rossoneri hanno trovato la prima vittoria in campionato nell’ultimo turno di campionato, contro il Venezia. Una gara chiusa già nel primo tempo con quattro reti, al Milan non succedeva dal 1958. Tre punti davvero importati dopo un inizio di stagione molto complicato. Punti che pesano, soprattutto considerati gli stop di Juventus e Inter, rispettivamente contro Empoli e Monza.

I nerazzurri hanno 8 punti in classifica e con una vittoria nel derby di domenica, il Milan andrebbe a pari punti con i cugini. Un risultato che poteva sembrare impensabile pochi giorni fa, ma che adesso si è trasformato in uno scenario reale. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, perchè i rossoneri non conquistano un derby oramai dal 3 settembre del 2022 e la squadra di Inzaghi parte da favorita. Tuttavia, l’allenatore di Piacenza, rischia di dover rinunciare a Dimarco.

L’esterno azzurro è stata una pedina fondamentale nell’Inter che ha vinto la seconda stella: lo scorso anno ha segnato 5 gol e servito 6 assist in 30 gare disputate in Serie A. Contro il Monza, tuttavia, ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra e quasi sicuramente salterà sfida contro i Citizens. Dimarco resta in dubbio anche per il derby di domenica.

Un’assenza che potrebbe favorire il Milan, ma che non sposta troppo gli equilibri della gara. Inzaghi potrà puntare su giocatori comunque molto affidabili, come Carlos Augusto o Darmian.