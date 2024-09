Theo Hernandez e Morata, relax dopo Lazio-Milan: insieme al GP di Monza (FOTO)

Theo Hernandez e Alvaro Morata immortalati insieme al GP di Monza per seguire la F1, la foto fa il giro dei social

Il Milan si trova in un momento difficile in campionato, con una serie di risultati deludenti che hanno messo in discussione la tenuta della squadra.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha ulteriormente complicato la situazione, alcuni giocatori hanno scelto di prendersi una pausa. Tra questi, Theo Hernandez e Alvaro Morata, che si sono concessi un momento di svago lontano dal campo.

Theo Hernandez, già al centro delle critiche per il suo atteggiamento durante la partita contro la Lazio, continua a far discutere, alimentando tensioni all’interno dello spogliatoio rossonero.

La sua presenza al di fuori del contesto sportivo, in un momento così delicato per la squadra, non è passata inosservata.

Morata, dal canto suo, non ha partecipato alla trasferta di ieri a causa di un infortunio, ma sta lavorando per rientrare in squadra dopo la sosta.

Anche per lui, questo momento di relax potrebbe essere cruciale per recuperare sia fisicamente che mentalmente, in vista del ritorno in campo.

Theo e Morata al GP di Monza, i tifosi non ci stanno: “A loro non cambia nulla”

I due calciatori del Milan nelle ultime ore sono finiti sulla bocca di tutti i tifosi rossoneri, perché fotografati a Monza per osservare il GP di F1.

I tifosi, come si evince dai social, sono delusi dal momento attuale della propria squadra e uno svago del genere ha alimentato ancor di più le critiche.

Nei commenti al di sotto della fotografia, si legge di come i tifosi si siano schierati contro la squadra: “Manca la mentalità a questa squadra, vincere o perdere per loro non cambia nulla“. Zero vittorie in ben tre partite per il Milan è un duro colpo da digerire e i suoi sostenitori lo sanno bene.

Molti utenti si sono scagliati direttamente contro Theo, per via del periodo che sta vivendo in rossonero.