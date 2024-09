Theo Hernandez eguaglia una leggenda del Milan: il terzino francese incide sempre più il suo nome nella storia del club.

Milan-Lecce è senza dubbio una partita che Theo Hernandez ricorderà con particolare affatto. Dopo la vittoria nel derby, questa sera i rossoneri di Paulo Fonseca sono ritornati sul rettangolo verde dello stadio San Siro per la sesta giornata di campionato contro il Lecce. Gara in cui il terzino francese ha deciso di lasciare il timbro, trovando la via del gol numero due in questa nuova stagione. Una rete che ha permesso a Theo Hernandez di incidere sempre più il suo nome nella storia del club rossonero.

Theo Hernandez eguaglia la leggenda del Milan

C’è anche Theo Hernandez tra i nomi dei protagonisti che hanno dato spettacolo nel primo tempo di Milan-Lecce. Nei primi 45 di gioco, il terzino francese ha messo il suo sigillo sulla gara, realizzando la rete del 2-0. Un gol che ha propiziato Rafael Leao, rendendosi autore di un assist al bacio proprio per l’ex Real Madrid.

Un gol dal sapore della storia quello che ha trovato Theo Hernandez. Secondo quanto raccolto da ‘Opta’, grazie alla rete rifilata al Lecce di Gotti, il terzino del Milan ha eguagliato una leggenda rossonera, una delle più grandi icone del club e del calcio in generale. Si tratta di Paolo Maldini.

Con la rete siglata al Lecce, Theo Hernandez ha raggiunto Paolo Maldini a quota 29 gol in testa alla classifica dei difensori del Milan più prolifici nella storia del campionato di Serie A. Una rete che conferma il terzino francese sempre più nell’olimpo della società rossonera.

Il terzino francese è uno degli uomini simbolo del Milan. Dopo un avvio di stagione poco incoraggiante, amplificato da alcuni atteggiamenti evitabili, adesso Theo Hernandez sembra essere tornato gradualmente a fornire delle prestazioni degne del suo potenziale, ma specialmente della maglia che indossa.

Dopo una prima fase di studio, in cui il Lecce di Luca Gotti sembrava più nella verve della gara, il Milan di Paulo Fonseca ha deciso di salire in cattedra, facendo sua la prima frazione di gioco. Ad aprire le danze è stato Alvaro Morata con un gol perentorio di testa, arrivato su assist di Rafael Leao.

Ad aumentare il margine di vantaggio, dopo pochissimi minuti, è stato appunto Theo Hernandez, bravo ad inserirsi sulla destra e a beffare Falcone sul primo palo. Mentre a legittimare il risultato ci ha pensato il solito Pulisic. Insomma, al Milan di Paulo Fonseca è bastato un tempo per incanalare il match sui binari giusti, chiudendo il primo tempo sul risultato di 3-0.