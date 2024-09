Tomori sentenzia in conferenza: “Siamo cambiati in questo”

Tomori è sicuro in conferenza stampa: il difensore inglese del Milan è stato molto chiaro dopo la vittoria contro il Lecce.

Il Milan mette a segno la sua terza vittoria di fila. Dopo Venezia e Inter, la squadra allenata da Paulo Fonseca ha vinto e convinto anche contro il Lecce di Luca Gotti. I rossoneri hanno mandato in visibilio il pubblico di San Siro calando un sontuoso tris, firmato dai gol di Morata, Theo Hernandez e Pulisic. Una vittoria che al termine della gara è stata analizzata da diversi protagonisti rossoneri, tra questi anche Fikayo Tomori.

Tomori non ha dubbi

Dopo l’ottima vittoria casalinga, Tomori ha parlato agli organi d’informazione non solo tramite le tv, ma anche attraverso la consueta conferenza stampa post gara. Il difensore inglese ha toccato diversi punti interessanti: “1 gol subito nelle ultime 3, cosa è cambiato? Per me è cambiato l’atteggiamento, siamo più concreti, all’inizio abbiamo cambiato il modo di difendere e ci serviva un po’ di tempo per essere perfetti, non lo siamo ancora ma stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così”.

Tomori è sicuro: “La squadra sta maturando, ha più pazienza? Siamo stati pazienti e poi abbiamo sbloccato la partita e segnato 3 gol in pochi minuti, ci aspettavamo una partita diversa rispetto a quella contro l’Inter. Questa partita certifica un salto di qualità? All’inizio della stagione avevamo un’idea di gioco ma non riuscivamo a giocare come voleva il mister per tanto tempo. Ora siamo migliorati e riusciamo a farlo per più tempo. Per questo motivo siamo diventati più concreti”.

Tomori ribadisce: “Sono uno dei pochi che resta dallo Scudetto, io come gli altri però vogliamo vincere e sappiamo cosa serve per farlo, bisogna portare sul campo quello che vuole il mister. Gabbia o Pavlovic? Ogni giocatore ha il suo modo di difendere e sappiamo bene dove dobbiamo stare in campo”.

Sul ruolo del capitano: “Abbiamo tanti capitani in squadra, ci aiutiamo a vicenda perché si vince così. Oggi ha avuto la fascia Leao e ha fatto una grande partita. La prossima l’avrà Calabria se giocherà sennò non so. Noi abbiamo a priori la nostra mentalità”.