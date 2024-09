Ultim’ora Milan, con Pioli non è finita: l’indiscrezione ha del clamoroso

Le strade tra il Milan e Stefano Pioli sono tutt’altro che separate. La rivelazione di mercato ha lasciato tutti i tifosi rossoneri spiazzati.

Quella di ieri sera doveva essere per il Milan la serata del riscatto, ma chiaramente non è stato così. Per la terza giornata consecutiva i Rossoneri non sono riusciti a portare a casa i tre punti e contro la Lazio è arrivato un pareggio per 2-2 poco soddisfacente. Il vantaggio di Pavlovic, alla prima rete in rossonero, aveva illuso i tifosi ma nella ripresa si sono riviste le solite fragilità difensive che hanno permesso ai capitolini di ribaltare la gara in pochi minuti, prima del definitivo pareggio del subentrante Leao.

È chiaro che da Paulo Fonseca ci si aspettasse un impatto migliore, con delle prestazioni senza dubbio più all’altezza. Dopo poche settimane dall’inizio del campionato il suo posto in panchina è, dunque, tutt’altro che saldo e nelle scorse ore hanno iniziato a circolare alcuni nomi che potrebbero sostituire il portoghese in caso di esonero. Intanto proprio nelle ultime ore è emerso un retroscena che vede protagonista Stefano Pioli e che potrebbe aprire a dei clamorosi scenari.

Pioli ancora sotto contratto con il Milan: ritorno a sorpresa?

Mentre il popolo rossonero stava ancora cercando di digerire l’ennesima delusione stagionale e l’ennesima prestazione sottotono, ad aggiungere carne al fuoco ci ha pensato l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il noto giornalista, intervenuto sul suo profilo X, ha sganciato una vera e propria bomba sottolineando come l’ex tecnico rossonero sia in realtà ancora sotto contratto con il Diavolo: nelle scorse settimane, infatti, non è arrivata nessuna firma per la risoluzione consensuale e per questo motivo la scadenza resta al 2025.

Ciò significa che il Milan dovrà riconoscere all’allenatore parmense ancora un anno di stipendio e questo aspetto è tutt’altro che da sottovalutare. Con il futuro di Fonseca totalmente incerto, in molti hanno ipotizzato ad un clamoroso ritorno di Pioli con il club rossonero che non dovrebbe, dunque, andare in contro ad ulteriori spese per un nuovo allenatore.

Ovviamente si tratta di un’ipotesi molto remota, ma che non può essere del tutto scartata. Se la tanto attesa svolta non dovesse arrivare, l’esonero di Fonseca sarebbe quasi certo con il Milan chiamato a scegliere un nuovo tecnico. Il nome di Max Allegri è quello circolato maggiormente, ma nelle ultime ore il livornese sembra sempre più in orbita Benfica. Chissà, quindi, che non potrebbe riaprirsi la strada che per un clamoroso Pioli 2.0.