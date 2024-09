Ultim’ora Milan, mazzata per Fonseca: saltano i piani per il match con il Lecce

L’allenatore rossonero sarà costretto a rivedere i piani per la sfida tra Milan e Lecce. Il giocatore non sarà a disposizione.

Si disputerà domani sera a San Siro la sfida tra Milan e Lecce, anticipo serale valido per la sesta giornata di campionato. Il club rossonero è a quota 9 punti in classifica ed è in risalita rispetto all’inizio di stagione, in casa rossonera è tornato l’ottimismo dopo la vittoria nel derby di domenica sera contro l’Inter.

I nerazzurri erano reduci da sei vittorie consecutive nei derby di Milano, l’allenatore ha cosi spezzato l’incantesimo e finalmente arrivano belle notizie in casa rossonera. Allo stesso tempo il tecnico ha parlato oggi in conferenza e ha spiegato che non ci saranno tanti cambiamenti in casa Milan, è il momento di trovare la quadra e l’allenatore portoghese sta individuando definitivamente l’undici titolare da schierare in campo.

Per Milan-Lecce il giocatore poteva dare una mano ma non sarà a disposizione. Stiamo parlando dell’attaccante svizzero Noah Okafor, giocatore che probabilmente non sarebbe partito titolare ma che poteva dare una mano a gara in corso, un giocatore che magari poteva far rifiatare i big nel caso il risultato fosse già in cassaforte. Salta tutto perchè è confermato, Okafor non sarà a disposizione per il match contro il Lecce.

Batosta Milan, si ferma l’attaccante

Come riportato dal sito ufficiale del club il giocatore ha conseguito un risentimento muscolare in allenamento e non sarà quindi a disposizione per il match in programma domani. Verranno fatte le opportune valutazioni e solo poi si capirà la reale entità dell’infortunio e se dovrà saltare o meno altri match in campionato.

Okafor era un’interessante jolly in chiave rossonera, un giocatore che il tecnico può utilizzare sia come punta alternativa ad Abraham o Morata, sia eventualmente come sostituto di Rafa Leao e probabilmente sarebbe stata quella la scelta a gara in corso per il match contro il Lecce.

Cambiano quindi i piani di Fonseca e vedremo quale sarà lo schieramento tattico che l’allenatore utilizzerà contro il Lecce di Luca Gotti. Un Lecce – anch’esso in grande difficoltà – che necessita assolutamente di punti e ha bisogno di una grande prestazione e magari un’impresa in quel di San Siro.