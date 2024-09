“Una buonanotte dolcissima”, Fonseca chiaro in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecce

Il Milan farà sogni d’oro da capolista, Fonseca si esprime così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecce.

Il Milan vince in largo e conferma quello che è ormai un attacco prolifico. Le idee del tecnico rossonero iniziano a fruttare e in campionato il trend è nettamente migliorato. Adesso occhio però ai prossimi impegni, la Champions League non è facile e il tecnico lo sa bene. Ne ha avuto modo di parlare in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce; le sue parole.

Fonseca chiaro sulla sua squadra, su Leao e sulla Champions

Una grande vittoria per il Milan che riporta entusiasmo e tanto tifo sugli spalti della San Siro rossonera. In conferenza stampa Fonseca si è espresso così sulla sua squadra e sui prossimi impegni:

Oggi è stato importante non prendere gol, il Lecce ha fatto una partita positiva. Penso che la squadra stia crescendo, io mi aspetto sempre di più. Dobbiamo però essere più pazienti, manca ancora qualcosina ma siamo sulla strada giusta.

Poi commenta così su Morata e sulle scelte di Leao e Theo delle ultime partite nel tenerli fuori:

Oggi ho parlato con lui (Morata) e mi ha detto che voleva giocare. Poi con il risultato abbiamo gestito la sua situazione. Devo dire che non c’è mai stato alcun problema con nessuno dei due (Leao e Theo). Naturalmente i giocatori hanno capito quello che vogliamo. Hanno giocato tanto l’anno scorso e sono arrivati tardi quest’anno.

Poi commenta così sulla vittoria e la posizione in classifica, nonostante magari i tanti dubbi:

Per questo il calcio è bello, tutto può cambiare in 5 o 90 minuti. Noi dobbiamo essere sempre equilibrati, le cose possono cambiare, positivamente o negativamente, in pochissimo tempo. Oggi era importante vincere perché senza una vittoria il risultato del derby avrebbe avuto poco valore.

Infine svela come si è comportato con Leao e il peso di avergli concesso la fascia da capitano: