Verso Inter-Milan, ballottaggio in attacco per Fonseca: chi tra Morata e Abraham?

Ancora qualche dubbio di formazione per Paulo Fonseca in vista del derby. Chi è il favorito tra Alvaro Morata e Tammy Abraham?

Con la Champions League ormai alle spalle, si può affermare con certezza che da ieri è partita la settimana (con qualche giorno di ritardo) che più infiamma la città di Milano: quella del derby. Domenica sera il Milan di Paulo Fonseca e l’Inter di Simone Inzaghi si sfideranno in una sfida che almeno sulla carta non sembra avere nulla da dire.

Le due compagini arrivano con umori diametralmente opposti: da un lato i Rossoneri, battuti in casa dal Liverpool e con Fonseca ormai con le spalle al muro, e dall’altro lato i Nerazzurri, freschi di pareggio e gran prestazione in casa del Manchester City. I pronostici dei derby però, più di ogni altra gara, hanno dimostrato di poter essere sovvertiti ed è a questo che si aggrappa il popolo rossonero.

A San Siro servirà una prova di carattere, ai limiti della perfezione, per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe dare una svolta alla stagione e che quasi sicuramente salverebbe la panchina di Fonseca. Il tecnico portoghese manderà in campo il miglior undici a disposizione e al momento tra i principali dubbi sembra esserci quello in attacco.

Morata o Abraham: lo spagnolo verso una maglia da titolare

Dopo la disfatta (più nella prestazione che nel risultato) di martedì contro il Liverpool, che ha comunque portato via molte energie, Fonseca dovrà essere bravo a gestire le energie mandando comunque in campo la miglior formazione possibile. Secondo quando riportato da Sky Sport, per quanto riguarda l’attacco ad avere la meglio potrebbe essere Alvaro Morata che dopo le iniziali panchine contro Venezia e Liverpool potrebbe partire dal primo minuto.

Nelle ultime uscite Tammy Abraham è stato, però, uno dei pochi che si sono salvati e lasciarlo in panchina non sarà semplice. Al tempo stesso, però, il titolare designato resta comunque l’ex Atletico Madrid e, con l’infortunio alle spalle, il derby potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare di essere uno dei leader della squadra.

Ogni dubbio verrà comunque sciolto domani, con l’ultimo allenamento a Milanello. In ogni caso i tifosi rossoneri sperano di poter esultare per i gol della propria squadra con Morata che nelle scorse settimane non ha nascosto il suo desiderio di decidere la stracittadina. Di certo non è l’unico ad avere questo sogno nel cassetto.