Verso Inter-Milan, esclusione a sorpresa per i rossoneri! Le ultime

Fonseca per il Derby di Milano dovrà fare a meno del proprio giocatore. Dunque spazio al nuovo arrivato a San Siro.

Il Milan non trova pace. L’inizio di stagione rossonero è un continuo malumore per i tifosi del Diavolo che ora chiedono più chiarezza e, soprattutto, risultati alla società. Il Derby di Milano potrebbe rappresentare una svolta e potrebbe esserlo sia in senso positivo che in senso negativo. Fonseca è chiamato a fare bene contro una Inter ben messa che arriva orgogliosa dal pareggio contro i più forti d’Inghilterra. Il tecnico portoghese però dovrà fare a meno di un pezzo.

Fonseca dovrà fare a meno del proprio capitano: la notizia

Il Milan non avrà a disposizione il proprio capitano per il Derby di domani sera. Cattiva notitiza per il tecnico rossonero che ha dato proprio contro il Liverpool i primi minuti a Calabria in questa nuova stagione.

Secondo quanto riporta Sportmediaset si tratta di un affaticamento muscolare e non sarà quindi della partita. Al suo posto ancora una chance da titolare per Emerson Royal che non sta entusiasmando i cuori rossoneri e dovrà riscattarsi contro l’Inter nel suo primo Derby milanese.