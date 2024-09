Verso Milan-Lecce, brutte notizie per Fonseca: il titolare salta la gara

Archiviata la vittoria nella stracittadina, il Milan pensa subito alla prossima sfida. Il Lecce è atteso a San Siro, dove però Paulo Fonseca dovrà fare a meno di un suo titolare: le ultime da Milanello.

Il Milan prosegue nella sua lunga cavalcata stagionale. L’appuntamento di questo fine settimana è fissato a venerdì sera, con i rossoneri chiamati ad accogliere dinanzi ai propri tifosi il Lecce di Luca Gotti, fermo a soli 5 punti in classifica.

La squadra di Paulo Fonsenca dovrà fare i conti con una squadra che ha voglia di tornare in Salento con i tre punti, per imprimere una direzione più positiva alla stagione e rendere subito concreto l’obiettivo salvezza. Ma dal suo canto, anche il Diavolo ha voglia di ritrovare quella continuità che il Liverpool in Champions League sembrava aver spezzato.

Si riparte, dunque, dal risultato utile contro l’Inter, maturato proprio su quel campo su cui, fra pochi giorni, i rossoneri vorranno di nuovo trionfare. Tutti sono chiamati a dare di nuovo il massimo e a mettersi a completa disposizione del mister. Ma occhio ai recuperi e agli stop forzati in casa Milan: il tecnico portoghese sembra debba fare ancora a meno di un suo titolare.

Milan, nuovo forfait in vista del Lecce

Arriva una brutta notizia da Milanello. Perché sembra che Davide Calabria, dopo le assenze contro Venezia (per un affaticamento all’adduttore) e Inter, dovrà fare a meno anche di una presenza contro il Lecce. Il capitano rossonero, alla vigilia dal Derby, aveva subito un affaticamento muscolare che aveva costretto Fonseca a fare a meno di lui. Al suo posto, sulla fascia destra, era stato schierato Emerson Royal. E non è da escludere che la scelta del tecnico rossonero possa ricadere nuovamente sul difensore brasiliano classe 1999.

Il numero 2 del diavolo continuerà a fare compagnia agli altri due infortunati della squadra: il portiere Marco Sportiello e il terzino Alessandro Florenzi. E si allontana, così, la striscia di titolarità che aveva inaugurato con le prime due gare di campionato – assente, infatti, anche nella gara contro la Lazio (ragioni tecniche), ma in campo contro il Liverpool.

Il rientro in campo di Calabria potrebbe così slittare al secondo appuntamento di Coppa dei Campioni, in programma martedì prossimo contro il Bayer Leverkusen fuori casa. La situazione verrà monitorata quotidianamente. Con i tifosi del Milan che non aspettano altro che il recupero del loro beniamino.