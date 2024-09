Verso Milan-Lecce, Fonseca scioglie i dubbi in attacco: chi scenderà in campo

In vista della sfida tra il Milan e il Venezia, Paulo Fonseca sembra aver preso la sua decisione per quanto riguarda il reparto offensivo.

Poco più di 24 ore e sarà tempo per il Milan di tornare in campo. I Rossoneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, con l’obiettivo di iniziare a macinare punti dopo la convincente vittoria nel derby contro l’Inter. Il primo ostacolo sulla strada di Leao e compagni sarà il Lecce di Luca Gotti, voglioso di riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo e la clamorosa rimonta subita in Serie A contro il Parma.

Dopo la sfida contro i salentini, si riapriranno poi le porte della Champions League dove l’avversario sarà tutt’altro che abbordabile: il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso alla Bayer Arena. Nonostante il big match che aspetta il Diavolo il prossimo mercoledì, Paulo Fonseca vuole dare tutto già contro il Lecce ed intanto sembra aver preso la sua decisione su chi mandare in campo in attacco.

Nessun cambio in attacco contro il Lecce: Abraham e Morata assieme dal primo

Il derby vinto domenica scorsa ha riportato serenità in casa rossonera, ma ora bisognerà proseguire su questa strada per non rendere la vittoria contro i rivali di sempre un semplice episodio a sé. Per questo motivo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non dovrebbero esserci stravolgimenti per la sfida di domani con le due punte confermate: salvo sorprese, infatti, sia Tammy Abraham che Alvaro Morata dovrebbero scendere in campo da titolari.

Il modulo con due uomini in attacco ha più che convinto Fonseca e non sono, dunque, previsti cambi. Non è neanche da escludere che il tecnico portoghese possa decidere di confermare integralmente l’undici mandato in campo contro l’Inter, con Strahinja Pavlovic che sembra essere al momento l’unico vero rossonero in lotta per riprendersi il posto da titolare al posto di uno fra Gabbia e Tomori.

La certezza è, però, che Fonseca non voglia correre rischi per non rischiare di ricadere nel turbine di critiche di qualche giorno fa. Domani il Milan avrà un’occasione molto ghiotta: vincendo, infatti, i Rossoneri aggancerebbero il Torino in vetta alla classifica, tornando al primo posto in campionato dopo addirittura 343 giorni. Sarebbe ovviamente un traguardo minimo, ma che comunque potrebbe dare ulteriore carica ad un gruppo che, come detto detto ieri da Fofana, sembra aver ritrovato fiducia.