Abraham contro la Fiorentina per convincere: il Milan ha un piano!

L’attaccante inglese è chiamato a convincere il club stasera, il Milan difatti ha un piano per l’attaccante ex Roma.

Il Milan ha cambiato volto da quando Stefano Pioli è stato esonerato e Paulo Fonseca si è accomodato in panchina al suo posto. Un buon calciomercato ha portato nomi interessanti al Diavolo e tra i nuovi volti molti hanno già conquistato la titolarità e la fiducia del nuovo tecnico. La novità più grande ed entusiasmante riguarda sicuramente il nuovo attacco rossonero con i nuovi acquisti Abraham e Morata su tutti.

Lo spagnolo, fresco campione d’Europa, è a Milano per portare leadership ed esperienza. Abraham, acquistato agli sgoccioli del mercato estivo, è un’ottima pedina che in questo avvio di campionato si sta differenziando per grinta e capacità di spronare e caricare la squadra. Il Milan difatti, così come Fonseca, stanno credendo tanto nell’inglese ex Roma e Chelsea e questa sera più che mai servono i suoi gol. Il Milan difatti, come riportato da Tuttosport, ha un piano per il 27enne inglese.

Milan, chance ad Abraham per metterlo alla prova? Ecco la volontà del club

Morata e Abraham sono i due acquisti che più hanno entusiasmato l’ambiente rossonero. Morata, dopo la risoluzione dei suoi guai fisici, è pronto a lasciare un’impronta concreta al Milan. Tammy Abraham invece è sicuramente un’opzione diversa che ad ora sta sorprendendo. L’inglese ha messo a segno un solo gol, tuttavia ha già un’intesa ottima con il resto della squadra e con la sua grinta è capace di donare energia ai suoi compagni grazie al suo spirito di sacrificio non indifferente.

Come riporta Tuttosport oggi, Tammy Abraham è un giocatore su cui il Milan sta puntando fortemente grazie alle qualità mostrate. Difatti non sono mai pochi gli elogi che anche il tecnico rossonero spende per il 27enne. Il club questa sera visionerà attentamente il comportamento di Abraham in campo contro la Fiorentina a Firenze e da lui si aspettano anche diversi gol ora.

La società infatti vorrebbe essere convinta del giocatore poiché nella prossima stagione si può optare per il trasferimento permanente dalla Roma. Dunque il Milan punta tanto su Tammy Abraham e a meno che non ci siano opzioni sul mercato ancora più agevoli il Diavolo vorrà puntare concretamente sull’ex Chelsea e sul suo talento.