Adli pazzo di Maldini: parole al miele per l’ex rossonero!

Le parole al miele dell’ex rossonero Adli, ora alla Fiorentina, sono ricche d’amore e affetto nei confronti di Maldini e il Milan.

Yacine Adli, ex calciatore rossonero e ora in forza della Fiorentina, è intervenuto al podcast Zack en Tour Libre dove ha espresso un amore gradevole verso i suoi vecchi colori, che hanno contributo notevolmente alla sua crescita calcistica.

Il centrocampista quest’anno sta regalando gioie alla piazza viola, con giocate all’altezza e anche un gol all’attivo – proprio contro il Milan – ed un assist. Un avvio di stagione molto positivo, che ora fa ben sperare i tifosi della Fiorentina per il proseguo della stagione.

Il giocatore francese però non ha di certo dimenticato il suo passato: a seguito dell’intervista sono emersi enormi apprezzamenti incantevoli nei confronti di Maldini e Massara che lo hanno portato a vestire i colori rossoneri per diverse stagioni. Non mancano anche parole nei confronti di Pioli, suo allenatore al Milan, e Ibrahimovic.

Milan, senti l’affetto di Adli: “Quando vedi Maldini vedi classe”

Adli, durante il podcast, ha rilasciato delle parole al miele nei confronti di Paolo Maldini, che lo ha fortemente voluto al Milan: “Quando parli con lui si fa sul serio e ti blocchi, capisci subito in che ambienti ti trovi“.

Il centrocampista ha raccontato di un’avventura avvenuta con il suo migliore amico, rimasto incantato dalla presenza dell’ex capitano rossonero: “Quando vedi Maldini vedi classe” – risponde Adli al suo amico.

Inoltre il francese ha parlato del poco impiego avuto nei primi momenti al Milan, parlando di Stefano Pioli:

Sempre grande rispetto, all’uomo niente da rimproverare, sempre sincero con me – dice Adli – non l’ho presa sul personale il fatto che non mi facesse giocare.

Il classe 2000 ha espresso di come lui sia consapevole del fatto che più un calciatore è forte e più merita di giocare. Ciò ha spinto in lui a migliorare tanto difensivamente, in quanto in Italia si gioca tanto uomo contro uomo.

Non mancano le parole anche nei confronti del leader del Milan, Zlatan Ibrahimovic: “Aveva una grande importanza nello spoglio. Sa tenere rigore, è molto esigente“.

Sul futuro del Milan: “Auguro il meglio, quando ne parlo ho la luce negli occhi. Spero che facciano una grande stagione e che vincano titoli“.

La Fiorentina attualmente lo ha prelevato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 10.50, e vediamo se Adli convincerà il club viola a far esercitare questa opzione.