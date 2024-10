Allarme Milan, Fonseca è nei guai: il titolarissimo a rischio per l’Udinese

Allarme in casa Milan. Paulo Fonseca potrebbe dover fare a meno di uno dei titolarissimi, a rischio per la gara contro l’Udinese di sabato prossimo.

Il mese di ottobre non è iniziato nel migliore dei modi per il Milan. I rossoneri sono andati in controtendenza rispetto ad un settembre che, Liverpool a parte, si era rivelato “vincente”. Prima della sosta sono arrivati due k.o. in altrettante gare, rigettando il gruppo squadra in un clima di incertezza.

E il ritorno in campo dopo le due settimane di pausa nazionali sarà pieno di insidie tra Serie A e Champions League. I calciatori, dopo un altro ammutinamento seguito al cooling break di Roma, dovranno ricompattarsi dietro a Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese non ha gradito il comportamento dei suoi, che si sono opposti alla scelta del rigorista titolare, Christian Pulisic, senza dubbio il giocatore più in forma nella rosa del Diavolo.

Dalla gara contro l’Udinese i rossoneri sono chiamati a risalire la china per evitare di mettere ancora in discussione l’ex tecnico di Roma e Lille. Dal canto suo, Fonseca spera di riavere tutti i calciatori di rientro dalle Nazionali il prima possibile. Tuttavia, questo auspicio potrebbe affievolirsi.

News Milan, Fonseca trema: il titolarissimo potrebbe saltare l’Udinese

In base a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, sabato alle 18 nella cornice di “San Siro” l’allenatore potrebbe non schierare dal primo minuto Christian Pulisic. L’attaccante, convocato assieme a Yunus Musah dalla Nazionale degli Stati Uniti per le amichevoli contro Panama (in programma domenica notte alle ore 3 italiane) e Messico (calcio d’inizio alle 4.30 di mercoledì 16 nel distretto Guadalajara). Il che significa che il numero 11 e il centrocampista rientreranno a Milano appena terminato il match.

Il primo allenamento verrà svolto quindi giovedì, a due giorni dalla partita contro i friulani. Sarà comunque difficile per i due essere al top della condizione. Fonseca potrebbe quindi optare per la prudenza, anche in vista dell’appuntamento già decisivo in Champions League contro il Club Brugge.

Ad avvisare il tecnico della condizione attuale non ottimale dell’esterno ex Chelsea è stato il ct degli USA Mauricio Pochettino, il quale ha dichiarato:

“Nel Milan sta giocando ogni singola partita e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volta dobbiamo proteggerlo. Infatti è arrivato un po’ stanco. Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. Dobbiamo essere responsabili con tutti i club e rimandare indietro i giocatori nelle stesse condizioni e non peggio.”

Le parole del commissario tecnico dal sapore di frecciata mettono in allarme tutto l’ambiente rossonero, oltre ad un pizzico di risentimento. Ciò che conta, ora, è esclusivamente la condizione del giocatore. Una cosa è infatti certa: questo Milan non può fare a meno di Christian Pulisic.