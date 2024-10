Ancora una mazzata in casa Milan: cosi non va, la notizia gela Cardinale

Ennesima delusione per il club rossonero. Il progetto del Milan non sta funzionando e la squadra vive davvero una grande crisi.

Con la nuova proprietà il Milan è molto interessata ai giovani e tende a lavorare senza sosta per crescere da questo punto di vista. Negli ultimi anni il club è migliorato nei bilanci, ha ringiovanito la rosa e sta lanciando vari giovani, come dimostra il caso di Liberali e Camarda o Jimenez, già inseriti sebbene gradualmente in prima squadra.

Lo stesso vale per Zeroli, centrocampista di grande prospettiva e i tifosi si possono coccolare giocatori come questi con grandi margini di miglioramento. Il Milan voleva inserire questi calciatori con la seconda squadra, lanciarli tra i professionisti con il Milan Futuro ma fino ad ora il progetto non sta funzionando. Anzi tutt’altro, la squadra guidata da Daniele Bonera e letteralmente in caduta libera.

Nel match odierno di campionato di serie C il Milan Futuro è caduto in casa 1 a 0 contro la Pianese, ennesima sconfitta di una stagione che li vede al momento al penultimo posto in classifica. Va detto che la gara è stata condizionata da un episodio, ovvero l’espulsione al quinto minuto del difensore del club rossonero Coubis. Milan in dieci per tutta la gara, Bonera ha subito tolto il faro Liberali inserendo un difensore in più come Bartesaghi ma la scelta non ha funzionato.

Milan a picco, forti preoccupazioni per Bonera

Il Milan ha ceduto alla distanza visto l’inferiorità numerica e si è arreso sotto i colpi del club ospite e alla fine la Pianese ha ottenuto i tre punti grazie al numero dieci Federico Mastropietro, abile a insaccare e spegnere le speranze di fare punti del club rossonero. Va però sottolineato che il Milan Futuro aveva diversi assenti con vari top della squadra mandati nella squadra di Fonseca per l’insidiosa trasferta di Firenze.

Molti tifosi non sono convinti di queste scelte e il Milan al momento ha solo 6 punti in classifica dopo 8 giornate di campionato. Il club è al diciannovesimo posto e il Milan Futuro non funziona ad ora, addirittura c’è chi parla di possibile esonero o comunque posizione a rischio per Daniele Bonera. Il tecnico rossonero non ha convinto nelle prime uscite e in casa Milan c’è grossa preoccupazione per i risultati della seconda squadra, la società ha investito molto per questo progetto e si attende presto repentini cambiamenti.