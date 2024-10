Bayer Leverkusen Milan, parla Fonseca: le parole sul modulo e su Morata

Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League tra Milan e Bayer Leverkusen.

Il Milan sarà impegnato questa sera contro il Bayer Leverkusen per la sfida valevole la seconda giornata di Champions League. Una gara molto importante per i rossoneri che segue la bruciante sconfitta contro il Liverpool. Il Diavolo è pronto a tornare protagonista nella massima competizione europea dopo la deludente fase a gironi della scorsa stagione. Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al match di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Fonseca sicuro su Morata: “Non potevo rischiarlo”

Paulo Fonseca ha toccato diversi temi ed ha rilasciato parole che alimentano la fiducia attorno alla propria squadra: “Il vento è cambiato? Sono parole di motivazione. Loro hanno qualità, è un’opportunità questa partita. Dobbiamo giocarla con coraggio. 4-3-3? Manteniamo la stessa struttura, cambia la formazione ma va bene lo stesso”.

Alvaro Morata non partirà dal primo minuto, ecco cos’ha detto su di lui: “Morata era troppo rischioso metterlo in campo anche per questa partita. Reijnders è un giocatore che ha già ricoperto quel ruolo”.

Sui rischi che con lo stile di gioco targato Fonseca i rossoneri potrebbero correre: “Equilibrio? Dipende dal modo in cui vogliamo difendere. Cambieremo sicuramente a seconda della squadra che affronteremo. Contro queste squadre dobbiamo fare la fase difensiva con questa struttura “.