Bel gesto Milan, non è passato inosservato: è accaduto in queste ore

Il Milan di Paulo Fonseca è reduce da due sconfitte nelle due gare europee. Il club rossonero alterna alti e bassi in questo inizio di stagione.

Dopo le vittorie contro Inter e Lecce ritorna la sconfitta in casa Milan il club rossonero ha ceduto in Germania contro il Bayer Leverkusen, anche se – nonostante il ko – la squadra ha offerto una buona prestazione. Un inizio sfida traumatico ma la formazione rossonera ha reagito alla grande e ha risposto con un gran finale di gara.

Polemiche tra le altre cose per un rigore non concesso per un fallo su Loftus Cheek e Fonseca ha giustamente lamentato a fine match. In queste ore il Milan si è fatto notare per un gesto che gli fa onore, una cosa che hanno fatto pochissimi club in questa serie A.

Milan, arriva il messaggio al calciatore

L’ultimo turno di Champions League ha visto il grave infortunio di Gleison Bremer, problema durante Lipsia Juve che ha comportato la rottura del crociato e stagione finita per il giocatore. Il Milan – insieme a Inter e Torino – è uno dei club che ha mandato un messaggio al giocatore, mostrando grande comprensione per un problema importante ad un club rivale.

Sui social diversi tifosi – oltre alla squadra – hanno espresso la propria solidarietà al difensore con la Juve che perde uno dei suoi principali tasselli per il resto della stagione. Bel gesto anche del Torino, ex club del giocatore che – nonostante la rivalità con la Juve – è ancora vicino al centrale verdeoro.