Boban schietto sul Milan, dura risposta a Fonseca: le parole lasciano di sasso

L’ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ha analizzato la sconfitta del Milan ed ha avuto davvero toni molto duri.

Seconda sconfitta consecutiva su due partite per il Milan di Paulo Fonseca che vede ora complicarsi e non di poco la corsa alla qualificazione Champions League, almeno per arrivare nelle prime otto in classifica. I rossoneri sono ancora a 0, hanno sofferto molto nella prima parte di gara e hanno provato solo un assalto nella parte finale del match con Morata prima e Fofana che hanno sfiorato il pari.

Nel post partita Paulo Fonseca è apparso soddisfatto nonostante la sconfitta, almeno della prestazione. Il Milan – secondo il tecnico – ha fatto una buona gara e Fonseca ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non abbiamo vinto ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono qui. Abbiamo fatto una prestazione fantastica, ma non abbiamo concretizzato”. E qui è arrivata la dura risposta di Fonseca.

Milan, scontro tra Boban e Fonseca

Nel post gara l’ex bandiera rossonera Zvonimir Boban è apparso perplesso riguardo le dichiarazioni di Fonseca ed ha avuto toni molto duri riguardo la prestazione del Milan, criticando di conseguenza le parole di Fonseca:

“Il Milan questa sera non ha giocato. Non ho visto una prestazione fenomenale, anzi. Parlerei di sfortuna se faccio 20 tiri in porta e prendo pali e traversa o miracoli del portiere, ma non è andata affatto cosi”. Parole nette e che stanno facendo discutere i social in questi minuti, con Boban che divide i tifosi.