Bologna-Milan, decisione presa: match rinviato

Arrivata la decisione ufficiale sul match di domani, con la sentenza del rinvio di Bologna-Milan, le parole di Scaroni e Fenucci

La notizia era nell’aria da diverse ore ed ora è giunta l’ufficialità: il match che si sarebbe dovuta disputare nella giornata di domani, non andrà in scena.

Bologna-Milan dunque, è stata rinviata a data da destinarsi. Il CdA della Lega Serie A s’è appena concluso e ha preso questa decisione.

La decisione ufficiale è dovuta a causa del maltempo che ha colpito e colpirà nelle prossime ore la città di Bologna. In merito al rinvio del match, è intervenuto anche il sindaco.

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha spiegato così, attraverso il suo profilo Instagram, la decisione presa: “Abbiamo deciso che la partita Bologna-Milan non si debba giocare – dice il sindaco – ho voluto assumere questa decisione proprio perché in questo momento dobbiamo dedicare tutte le energie della città e dei tanti operatori delle forze dell’ordine a occuparci di ciò che l’alluvione ha prodotto“.

Da come emerso inoltre, lo stadio Renato Dall’Ara non è in ottime condizioni, dato che è proprio collocato all’interno dell’area maggiormente colpita.

Bologna-Milan rinviata, le parole di Scaroni e Fenucci

La scelta definitiva del match contrasta le opinione delle società coinvolte, con Scaroni che non sembra essere d’accordo con la decisione presa.

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Bologna-Milan non si gioca. A mio avviso è una decisione incomprensibile dovuta al Sindaco di Bologna che ha vietato di giocare pure a porte chiuse”.

Intervenuto a parlare dell’ufficialità del rinvio anche il Ceo del Bologna, Claudio Fenucci. Queste le sue parole: “Bologna-Milan è rinviata a data da destinarsi. Ci farà piacere giocare in futuro la gara con lo stadio pieno. L’incasso sarà devoluto alle famiglie colpite dall’alluvione. Aprile? Penso si possa trovare una data prima, ma è di competenza della Lega”.

Quando si recupererà il match? Per via di un calendario folto di impegni per entrambe le squadre, una prima ipotesi di recupero potrebbe essere la settimana tra il 16 e il 22 dicembre, in concomitanza con la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, ma il calendario vede il Milan già impegnato col Genoa il 15 e col Verona il 20 e per inserire Bologna-Milan in questa finestra occorrerebbe fare dei cambiamenti.

In caso contrario, senza eliminazioni delle due squadre dalle coppe, si potrebbe arrivare addirittura fino ad aprile. Ora non ci resta che attendere la decisione ufficiale della Serie A sulla nuova data di Bologna-Milan.