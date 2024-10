Bologna-Milan, match rinviato: arriva l’annuncio

Dopo le voci delle ultime ore, adesso è anche ufficiale: il match tra Bologna e Milan di sabato non si giocherà. I dettagli.

A causa dell’allerta meteo e considerata l’alluvione dei giorni scorsi che ha indebolimento la tenuta dei suoli il Comune di Bologna ha deciso di rinviare ufficialmente la gara di sabato pomeriggio tra Bologna e Milan.

La partita è stata quindi rinviata a data da destinarsi, con il Comune emiliano che non ha voluto correre rischi dopo i problemi causati dal meteo.

Il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha deciso: la sfida tra Bologna e Milan non si giocherà a causa del maltempo. Questo il comunicato diffuso sul sito del Comune:

Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Renato Dall’Ara. La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte.