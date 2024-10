Bologna-Milan, individuata la data papabile per il recupero: ecco quando si giocherà

Dopo la scelta di rinviare la sfida tra Bologna e Milan, ora parte la ricerca ad uno slot disponibile. Spunta una data possibile per recuperare il match.

Nelle 24 ore precedenti alla decisione della Lega, a regnare è stata la confusione. L’indiscrezione di un possibile rinvio di Bologna-Milan ha preso piede nel tardo pomeriggio di giovedì, a seguito della decisione del sindaco del capoluogo emiliano Lepore di rinviare la gara. Si è cercato quindi di aggirare l’ordinanza del primo cittadino.

Prima l’ipotesi porte chiuse, poi l’opzione campo neutro, prima al “Sinigaglia” di Como e successivamente al “Castellani” di Empoli. Nessuna di queste possibili soluzioni ha vinto. A spuntarla è stato il Comune di Bologna, la cui decisione è stata condivisa anche dal club rossoblù, meno dalla società rossonera, il cui disappunto è stato espresso dal presidente Paolo Scaroni.

Di certo neanche la squadra di Fonseca, che era pronta a partire alla volta dell’Emilia, avrà preso di buon grado il comunicato della Lega, specialmente perchè ora Theo Hernandez e Tijjani Reijnders saranno costretti a scontare la giornata di squalifica contro il Napoli di Conte. Ora tutto sta nel capire quando Bologna-Milan sarà recuperata. A fare chiarezza è l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Bologna-Milan, spuntano le possibili date per il recupero: l’indiscrezione

Partendo dalla premessa che svariate variabili potrebbero modificare i piani della Lega, il mese designato per giocare è febbraio. Malgrado il presidente Casini abbia sollevato l’insolita proposta di disputare il match il giorno di Natale, le settimane tra il 4 e il 26 febbraio potrebbero aggradare entrambi i club. Tutto dipenderà però dal cammino delle due formazioni in Champions League.

Qualora Bologna e Milan dovessero posizionarsi tra il nono e il 24esimo posto, sfumerebbe l’ipotesi di scendere in campo l’11, il 12, il 18 e il 19 febbraio, in quanto quei giorni saranno riservati ai playoff della massima competizione europea per accedere agli ottavi di finale. Negli slot 4-5 e 25-26 febbraio sono invece stati previsti i quarti di finale di Coppa Italia.

Se le squadre di Fonseca e Italiano dovessero passare il primo turno a discapito delle rispettive avversarie Sassuolo e Monza, si cercherà di posizionare entrambi i quarti nella stessa settimana, in modo da liberare l’altra per il recupero della partita di campionato. Il cammino nelle Coppe sancirà quindi il giorno di Bologna–Milan. I biglietti acquistati rimarranno validi, mentre in queste settimane saranno annunciate le modalità per richiedere il rimborso.