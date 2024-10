Bologna-Milan: la data del recupero fa infuriare i rossoneri

Il rinvio di Bologna-Milan scuote il calendario di Serie A: la data del recupero però fa infuriare i rossoneri

La giornata di oggi, in termini calcistici, è stata senza dubbio caratterizzata dal rinvio di Bologna-Milan. La sfida valevole per il nono turno di Serie A si sarebbe dovuta giocare in questo fine settimana che sta per arrivare ma i problemi climatici con le alluvioni che stanno colpendo la città emiliana hanno creato troppi disagi e così il comune di Bologna ha chiesto il rinvio per non creare problemi con gli spostamenti dei migliaia di tifosi che avrebbero presenziato allo stadio Dall’Ara per questo match.

Il rinvio di Bologna-Milan crea problemi con il calendario

Mentre si cercano altre soluzioni per provare a giocare Bologna-Milan in questo fine settimana, si fanno i conti con il calendario delle due squadre per provare a stabilire almeno una ipotesi di recupero. Al momento resistono ancora due opzioni per provare a disputare il match in questo weekend che sono al vaglio tra le due società e la Lega: la prima è quella che si giochi a porte chiuse al Dall’Ara in modo che si limiti l’afflusso di persone e quindi i rischi per la popolazione mentre la seconda è quella di giocare in campo neutro.

Il rinvio di questa partita ha infatti chiamato in causa due tra le squadre di Serie A che hanno il calendario più ricco di impegni. Sia il Bologna che il Milan quest’anno partecipano alla Champions League che con il suo nuovo format ha inserito in calendario ben otto partite da settembre a gennaio, due in più delle solite sei che si giocavano negli anni scorsi.

Il calendario per Bologna e Milan è intasato: furia rossonera per il recupero

Questo rinvio non può che creare rammarico in casa Milan perché secondo le prime stime, contando oltre alle coppe europee anche gli impegni in Coppa Italia, le soste per le nazionali e la Supercoppa italiana che il Milan giocherà a gennaio, non si potrebbe recuperare questa partita prima del mese di marzo.

Il calendario delle squadre italiane è sempre più fitto di partite e rinviare questo match potrebbe lasciare per lungo tempo degli asterischi nella classifica di Serie A, una situazione che certamente non farà piacere al Milan che sulla carta dovrebbe essere impegnato nella lotta ai vertici fino a fine stagione.