Bologna-Milan, oltre il danno la beffa: “Addio regolarità”

Oltre il danno, la beffa. Bologna-Milan rinviata e c’è una doppia brutta notizia per Fonseca. Il giornalista non ci sta

La partita fra Bologna e Milan domani non si giocherà. La Lega Serie A, appresa la decisione del Sindaco di Bologna di rinviare il match, ha provato in ogni modo, insieme ai rossoneri, a trovare una soluzione.

Il motivo è molto semplice: entrambe le squadre sono impegnate anche in Champions League, e ad inizio gennaio c’è la Supercoppa Italiana in Arabia che complica ulteriormente il calendario.

Ad oggi, non c’è uno slot sicuramente disponibile per recuperarla.

Ma oltre il danno, per i rossoneri c’è anche la beffa. Theo Hernandez e Reijnders avrebbero scontato domani la giornata di squalifica per le espulsioni (rispettivamente contro Fiorentina e Udinese).

Invece, a causa di un assurdo regolamento, i due giocatori dovranno saltare la partita Scudetto di martedì contro il Napoli a San Siro.

Theo Hernandez e Reijnders saltano il Napoli, il pensiero di Ordine

Questo è uno dei motivi che ha scatenato di più le polemiche da parte dei tifosi rossoneri sui social, oltre al rinvio in sé che, come abbiamo potuto capire, si poteva evitare.

Il Bologna però non ne ha voluto sapere di giocare altrove e in campo neutro: troppo importante preservare l’incasso, la cui metà sarà da devolvere in beneficenza per gli alluvionati.

In merito a questa vicenda si è espresso Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport che segue le vicende rossonere.

Sui suoi profili social, Ordine ci è andato giù pesante: “Passa il precedente pericolo che un sindaco decide sul campionato. Col Napoli Theo e Reijnders sconteranno le squalifiche. Addio regolarità“.

Un messaggio forte e chiaro, ed è difficile non condividere.